Crise de l’énergie : l’eau potable et l’assainissement oubliés de la liste des services prioritaires

Dans le contexte actuel de crise énergétique, la FNCCR alerte le gouvernement sur les risques de coupures d’électricité temporaires sur les stations d’épuration et les usines d’eau potable. Paradoxalement, ces installations ne sont pas jugées prioritaires à ce jour.

En cas de tension sur le réseau électrique cet hiver, certains secteurs pourraient connaître des ruptures d’approvisionnement en électricité. Une liste de « services prioritaires », qui ne seront jamais coupés, a été établie, mais elle ne comprend pas l’eau potable et l’assainissement.

Des services essentiels

« Cet arrêté date de 1990, et malgré notre insistance, sa révision actuelle ne prévoit pas d’y inclure les installations de production et de distribution d’eau potable, ni celles de collecte et de traitement des eaux usées. Nous avons adressé un courrier fin juillet à trois ministres – Gérald ...