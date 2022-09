« Les accords à portée juridique ne remettent pas en cause le statut »

Publié le 21/09/2022

Conseiller d’État et directeur de plusieurs cabinets ministériels, Christian Vigouroux a été le négociateur de nombreuses grandes réformes sociales. Il était l'un des grands témoins invité à s'exprimer lors du colloque de l'Association nationale des DRH des territoires, mi-septembre. Pour la Gazette des communes, il revient sur ses préconisations concernant les accords collectifs.

Co-auteur (1) du rapport « Renforcer la négociation collective dans la fonction publique » qui a inspiré l’ordonnance du 17 février 2021 sur le même sujet, vous y préconisiez la création d’accords à portée juridique dans la fonction publique. En quoi cela constitue-t-il une innovation ?

Le statut est unilatéral tandis que l’accord -ou le contrat- est bilatéral. Les deux sont contradictoires. Dans la fonction publique, le statut domine. C’est pourquoi, pendant longtemps, le contrat à portée juridique n’y a pas eu sa place. La loi de « Transformation de la fonction publique » autorise le gouvernement à prendre une ordonnance définissant les conditions dans lesquelles un accord peut avoir une portée juridique. C’était l’objet de notre rapport d’avril 2020.

Quelle est l’ambition du législateur ?

La négociation se pratique depuis longtemps dans l’administration mais elle ne produisait que des accords à portée indicative. En créant l’accord à portée juridique, opposable aux parties, le législateur reconnaît l’existant. Mais ce faisant, il contribue aussi à favoriser la conclusion d’accords, à responsabiliser les acteurs du dialogue social et à décentraliser la négociation.

Ces accords ne portent-ils pas en germe une remise en cause du statut ?

Je n’ai accepté cette mission qu’à la condition que les accords ne remettent pas en cause le statut, que je défends. Le fonctionnaire n’est pas un salarié comme les autres. Il remplit une mission. Le statut est une garantie pour l’usager. Toutefois, ce statut peut être complété par des normes juridiques à caractère général qui devront s’insérer dans la hiérarchie des normes, et respecter la constitution, les lois et les actes unilatéraux émanant d’une autorité supérieure à celle du niveau auquel un accord aura été signé.

Votre rapport listait les thèmes sur lesquels pouvaient porter les accords. Le gouvernement vous a-t-il suivi dans son ordonnance ?

Oui sauf sur deux points : la rémunération des contractuels et les moyens des organisations syndicales. Ces sujets ont des conséquences budgétaires et le gouvernement a choisi la prudence. Le rapport s’interrogeait d’autre part sur la possibilité, en l’état du droit, de fixer par accord les lignes directrices de gestion. Cela ne fait pas partie des sujets ouverts à la négociation dans l’ordonnance.

La création des accords à portée juridique peut-elle modifier la pratique des acteurs ?

La modification du cadre législatif ne suffit pas, à elle seule, à renforcer la négociation collective. C’est pourquoi le rapport émet des propositions pour accompagner les acteurs dans cette pratique. Notamment la formation des élus et des agents, et la mise en place d’un réseau de médiateurs spécialement formés. Idéalement, j’aurais aimé que soit mise en place une mission dédiée, joignable par téléphone. Le guide de la négociation collective dans la fonction publique publié par la DGAFP (2) est une première étape.

