Stage de troisième : une plateforme numérique pour mettre en relation jeunes et entreprises

EDUCATION

Plusieurs conseils départementaux proposent un outil numérique facilitant la mise en relation entre les collégiens de troisième à la recherche de stage et les employeurs. Pourquoi un tel outil ? Car les organisations peinent à recruter et les adolescents rencontrent des difficultés pour trouver un stage d'observation.

Le stage de troisième, c’est une première approche du monde du travail. D’une durée de cinq jours consécutifs ou non, il est obligatoire pour tous les élèves de troisième. Le jeune découvre un ou des métiers, un environnement de travail différent du système scolaire. Cette période d’observation en milieu professionnel permet à l’adolescent d’affiner sa réflexion sur son orientation. Plusieurs conseils départementaux ont créé, en collaboration avec l’Éducation nationale et les réseaux d’entreprises, un outil numérique pour mettre en lien un jeune en recherche d’un stage et les organisations employeuses. D’un côté, une rubrique à destination des entreprises, associations et structures publiques pour publier les offres de stage. De l’autre, un espace dédié aux jeunes pour consulter les offres et postuler.

Réduire les inégalités d’accès à un stage

Pour trouver un stage de troisième, les réseaux personnels sont très souvent activés. Cette première plongée dans le monde professionnel peut être source d’inégalités sociales. Pour la rentrée scolaire 2022, le conseil départemental des Deux-Sèvres a créé une plateforme de mise en relation.

Pour Coralie Dénoues, présidente du Département, « l’enjeu premier est de permettre à tous les élèves d’avoir accès à tous les métiers, sans freins liés au réseau des parents, au territoire. » Elle poursuit : « À travers cet outil, nous recherchons l’égalité. J’ai eu tellement d’appels de parents d’élèves qui ne trouvaient pas de stage par manque parfois de réseau. L’élève peut faire un stage en mécanique par exemple car c’est l’entreprise où l’un des parents travaille. C’est un non-choix alors qu’il est à l’aube de son orientation. »

Accompagner les jeunes dans l’immersion professionnelle

« Nous nous sommes rendus compte que la difficulté était grande pour les parents et les jeunes d’aller vers les employeurs. Certains répondent aux demandes de stage, d’autres n’ont pas le temps. Les élèves attendent », précise Anthony Trifaut, vice-président du conseil départemental de la Sarthe, en charge de la jeunesse, de la citoyenneté, de l’éducation et de l’enseignement supérieur. D’où l’idée de la collectivité, dès 2019, de mettre en lien les professionnels qui sont prêts à faire découvrir un métier, une activité et les élèves.

Certaines plateformes permettent un tri des offres de stage par secteur géographique, d’activité et par période. Chercher, écrire ses motivations, postuler, être en concurrence parfois avec d’autres, découvrir des métiers peu connus : ce sont les premiers pas vers le monde professionnel.

Faire découvrir à la jeune génération le tissu économique local

La plateforme permet aux entreprises, associations ou collectivités de faire découvrir leurs métiers. Elle est appréciée des professionnels et peut éviter un afflux de courriers. Quelques minutes suffisent pour déposer une offre.

« L’intérêt, c’est de préparer la main d’œuvre de demain », argumente la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres. Pour le vice-président de la Sarthe, « l’objectif est d’enrichir la culture générale du jeune, lui faire découvrir un monde professionnel qu’il ne connaît pas. C’est aussi donner une solution aux parents ».

Appréhender les besoins

En Sarthe, les domaines de l’informatique et internet sont plébiscités par les élèves. Le commerce est le secteur professionnel le plus actif dans les propositions de stage. En 2021-2022, 636 offres ont été déposées par les employeurs, contre 463 en 2019. 505 jeunes ont candidaté. « Ça permet d’appréhender les orientations des jeunes. C’est un outil de veille », note Anthony Trifaut.

En 2021-2022, le conseil départemental de la Sarthe a déposé 26 suggestions de stage et a reçu 132 demandes. « Les jeunes s’intéressent aux métiers de notre collectivité. C’est une belle lisibilité », se réjouit l’élu.