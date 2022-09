Les implantations industrielles butent sur le manque de terrains

Développement économique

Publié le 20/09/2022 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Le foncier - principal atout des territoires pour attirer les entreprises – devient de plus en plus rare et cher, au point de devenir un élément bloquant du développement industriel en France, selon le dernier baromètre du cabinet spécialisé Ancoris.

Industrie cherche terrain désespérément. 39 % des industries voulant s’implanter en France au premier semestre 2022 cherchent exclusivement un terrain pour se développer, contre 28 % durant la même période l’an dernier, selon le dernier baromètre semestriel d’Ancoris.

Le cabinet spécialisé en détection de projets d’implantations d’entreprises et en accompagnement des territoires dans leurs stratégies de développement économique constate « une demande très forte des industries pour des terrains, mais aussi des difficultés des collectivités à leur en fournir prêts à être aménagés du fait de l’objectif du Zéro artificialisation nette des sols (d’ici 2050, ndlr) », constate Guillaume Gady, son directeur et co-fondateur. « La raréfaction du foncier est très bloquante pour la croissance des entreprises ou pour une implantation », insiste-t-il.

C’est le cas par exemple dans la communauté d’Agglomération de Caux Seine Agglo. Sa présidente Virginie Carolo-Lutrot craint en effet de louper sur son territoire un projet industriel d’un milliard d’euros par crainte de manquer de foncier : « Si la règle est d’inclure dans le ZAN les projets inscrits à partir du PLUI 2020, alors il ne me reste plus que 110 hectares disponibles et ce sera insuffisant pour accueillir ce projet en plus des trois autres déjà inscrits » déplorait-elle en marge d’une conférence de presse de rentrée de l’association Intercommunalités de France dont elle est vice-présidente.

« Les élus nous disent qu’ils n’ont plus de foncier et qu’ils vont avoir de plus en plus de mal à en trouver dans les années qui viennent » appuie Guillaume Gady qui conclut : « il y a une vraie décorrélation entre la volonté de relocaliser des activités industrielles en France et la possibilité d’aménager des espaces pour accueillir ces activités ».

Les friches, juste une partie de la solution

A cette difficulté matérielle, le directeur d’Ancoris identifie un second point bloquant : « l’augmentation assez incroyable du prix du foncier qui rend de plus en plus difficile l’équilibre économique du projet jusqu’à exclure une implantation », déplore-t-il. Selon ses estimations « 80 % des territoires avec lesquels nous travaillons connaissent une tension foncière et ont du mal à se projeter dans les prochaines années ».

Pour pallier ce problème, le gouvernement encourage la réhabilitation des friches industrielles, notamment avec le fonds friche de 300 M€ du plan de Relance, qu’il souhaite reconduire cette année via le fonds vert. Mais les friches ne sont « qu’une partie de la solution, car c’est d’une part très difficile de savoir quelles surfaces sont vraiment disponibles –on parle de 90 000 à 150 000 hectares – et sont d’autre part très inégalement réparties sur le territoire » rétorque Guillaume Gady. Pour ceux qui n’ont pas de passé industriel et se retrouvent soumis au même objectif ZAN que tout le monde, « c’est la double peine », ajoute-t-il.

Pour autant, l’industrie peut encore trouver sa place dans le paysage français. « Ce secteur n’est responsable que de 4,2 % de l’artificialisation des sols et les bases logistiques seulement 0,8 à 0,9 % » tempère le fondateur d’Ancoris. Il perçoit ainsi une véritable « proactivité des collectivités pour réindustrialiser leur territoire en vue de développer l’emploi notamment ». D’autant qu’avec la disparition de la taxe d’habitation « l’arbitrage se fait plutôt en faveur de l’activité économique plutôt que le logement ». Mais c’était avant la disparition programmée de la CVAE…