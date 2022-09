Plan sobriété : Amorce avance ses solutions

Le deuxième volet du plan vélo a été annoncé ce mardi 20 septembre 2022 par la Première ministre, Elisabeth Borne. Il comporte un fonds de 250 M€ pour financer les pistes cyclables et les dispositifs de stationnement vélo pour l'année 2023 et sera complété ...

Dans le contexte actuel de crise énergétique, la FNCCR alerte le gouvernement sur les risques de coupures d’électricité temporaires sur les stations d’épuration et les usines d’eau potable. Paradoxalement, ces installations ne sont pas jugées prioritaires ...

La loi Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique (REEN) introduit l'obligation pour les communes et intercommunalités de plus de 50 000 habitants de se doter au 1er janvier 2025, d’une stratégie numérique responsable. Mais avec une première étape ...

On a beaucoup parlé des milliers de conducteurs de bus scolaires manquant à l’appel pour la rentrée. Le transport urbain est aussi touché. L’offre et la qualité du service s’en ressentent. Les entreprises et les collectivités tentent de revaloriser ...