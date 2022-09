Accueil

Etat-Régions : un rabibochage qui laisse plusieurs dossiers en suspens

Publié le 19/09/2022 • Par Pablo Aiquel • dans : France

Régions de France

Réunis à Vichy en congrès les 15 et 16 septembre, les présidents de régions, dont Carole Delga et Laurent Wauquiez, mais également le président du Sénat, Gérard Larcher (photo) et celui l’AMF, David Lisnard, espéraient une annonce de la Première ministre, sur une nouvelle organisation Etat-collectivités. Mais les promesses d’Elisabeth Borne sont restées modestes…

