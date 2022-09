Lutte contre la sédentarité des jeunes : la Sarthe teste les montres sport-santé

Sport

Publié le 19/09/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Toute l'actu acteurs du sport

En phase expérimentale du programme sport-santé, le conseil départemental de la Sarthe dote une partie des élèves de sixième de montres connectées. L’objectif premier est de favoriser la pratique d'activités physiques chez les jeunes.

Dans un avis du 14 septembre 2020 relatif à l’évaluation des risques liés aux niveaux d’activité physique et de sédentarité des enfants et des adolescents, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail observe que « les périodes de collège et de lycée sont des périodes critiques dont les effets se traduisent par des niveaux d’inactivité physique et de sédentarité particulièrement liés au temps d’écran ».

Dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux 2024 et de la perspective des jeux olympiques, le département de la Sarthe a pensé, avec ses partenaires, un programme sport-santé à destination des collégiens sarthois. Les montres ...

