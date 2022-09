Ecole inclusive : la reconnaissance tant espérée des AESH

Scolarisation des enfants handicapés

Publié le 22/09/2022 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social

La scolarisation optimale des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire repose en partie sur la présence, dans les classes, des Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). Néanmoins, face à la précarité du métier, les syndicats revendiquent une reconnaissance statutaire et salariale.

Manque de reconnaissance, faible rémunération, dégradation des conditions de travail, absence de perspective d’évolution de carrière : la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap est, sans conteste, loin d’être attractive. Les axes d’amélioration pour cette profession sont nombreux, « d’autant plus que les AESH sont indispensables pour le bon fonctionnement de l’école », rappelle Guislaine David, présidente du Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC (SNUIPP-FSU). L’importance de leur rôle n’est plus à démontrer ; elles constituent l’un des leviers d’inclusion des élèves en situation de handicap.

Une situation financière précaire

La situation des AESH est pourtant considérée comme « lamentable, notamment en termes de rémunératio ...

