Cadeaux et invitations, quels risques pour les agents publics ?

Publié le 19/09/2022 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, Documents utiles, France

Invitations au restaurant ou à un événement sportif, paniers garnis, bons cadeaux… Les agents publics sont parfois les destinataires de présents qui constituent des risques d’atteinte à la probité. Pour y voir plus clair, l’Agence française anticorruption publie un guide pour les sensibiliser.

« Les cadeaux et les invitations peuvent être proposés à tout moment dans la vie administrative. Par principe, un agent public n’a pas à accepter de cadeau ou d’invitation dans l’exercice de ses missions. Leur acceptation peut en effet, dans certaines circonstances, l’exposer à un risque de sanction pénale. » Ces propos introductifs, rédigés par le directeur de l’ AFA en préambule du nouveau guide pratique relatif aux risques d’atteintes à la probité concernant les cadeaux et invitations reçus par les agents publics, confirment bien l’esprit de ce vade-mecum.

Celui-ci, paru le 15 septembre sur le site de l’AFA, propose des pistes pour aider les acteurs et les agents publics à identifier les scénarios de risques auxquels peut les exposer l’acceptation de cadeaux et d’invitations, ainsi qu’à s’en prémunir en définissant un ensemble de règles adaptées.

Sa première partie, intitulée « Comprendre les risques associés aux cadeaux et invitations » a pour objectif d’éclairer les agents confrontés à de telles situations exerçant leur activité au sein des acteurs publics, quel que soit leur statut. La seconde, intitulée « Construire un ensemble de règles approprié en matière de cadeaux et invitations », s’adresse aux acteurs publics eux-mêmes, afin de les aider à définir et à mettre efficacement en œuvre un dispositif de maîtrise du risque d’atteinte à la probité en la matière.