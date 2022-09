Inclusion

A Lyon, un maillage territorial pour mettre les jeunes fragiles au sport

Un appel à projets lancé par la Métropole de Lyon conduit des associations et clubs sportifs à nouer des liens avec des hôpitaux ou des établissements médico-sociaux. A la clé, espère la collectivité : une offre accrue d’activités sportives adaptées et des jeunes malades ou en situation de handicap qui osent sauter le pas. Pascal Blanchard, vice-président à la santé et aux solidarités, et Laura Daponte, chargée de mission sport-santé à la direction des sports, ont répondu à nos questions.

