Les CCAS s’inquiètent de la crise à venir

Publié le 19/09/2022 • Par Sophie Bourlet • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Se relevant à peine de la crise sanitaire, les élus responsables des CCAS et CIAS, réunis pour le conseil national de l'Unccas le 16 septembre à Marseille, ont décrit leurs inquiétudes face à la nouvelle crise à venir, énergétique et sociale cette fois-ci. Ils souhaitent notamment plus de concertation avec l’Etat pour faire face.

