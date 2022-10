Jardiniers citoyens, tout n’est pas permis

Végétalisation urbaine

réagir Claire Alexandre-Ville de Paris

Depuis 2015, de plus en plus de villes octroient des permis de végétaliser pour permettre aux citoyens d’investir leur quartier et de le rendre plus vert. Plantations au niveau des pieds d’arbres, des façades ou dans des jardinières, cet outil de végétalisation urbaine nécessite un cadre bien défini.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Espaces verts et végétalisation

Végétalisation