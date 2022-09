SRDEII : les régions revendiquent leur souveraineté

Développement économique

Publié le 19/09/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

En adoptant leur nouveau Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), les régions affichent leur ambition : être les meilleures dans leurs filières d’excellence et renforcer leur autonomie économique en soutenant tous les secteurs. Bref, la concurrence entre territoires est assumée. Que le meilleur gagne !

La crise de ces deux dernières années a imposé un déclenchement rapide de plans régionaux de soutiens aux entreprises, un branle-bas de combat qui a pour effet de conforter les stratégies des Régions. Selon Alexandra Dublanche, vice-présidente chargée de la relance, de l’attractivité, du développement économique et de l’innovation de l’Ile-de-France, «la région est montée en puissance ces deux dernières années, renforçant sa capacité à fédérer les acteurs et à construire des outils avec tous les acteurs».

Nouveaux schémas

La loi impose de renouveler le schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) dans l’année qui suit leur renouvellement du conseil régional et pour la durée du mandat. « Si le renouvellement s’impose à nous, il n’est pas une simple obligation, il est une opportunité pour consolider notre action, définir notre cap et partager notre ambition pour le territoire » lance Franck Louvrier, vice-président en charge de la commission Entreprises, développement international, numérique, croissance verte, tourisme, innovation et enseignement supérieur et recherche de la région des Pays de la Loire. Pour leur schéma seconde génération, les régions déclinent leurs stratégies grandissantes d’interventions.

Une autonomie assumée

Avec la crise du covid puis la guerre en Ukraine, la priorité du gouvernement est la souveraineté industrielle. Cette ambition trouve un écho très favorable dans les régions. La stratégie de souveraineté consiste à déployer tous les outils de financement pour renforcer l’autonomie économique des territoires : relocalisation, industrialisation, prospection sur les marchés internationaux, aides au foncier, fonds d’investissement… les ambitions sont élevées et s’appuient sur un partenariat avec les services de l’Etat renforcé durant la crise.

Malgré une économie très diversifiée, la Nouvelle-Aquitaine elle aussi « se doit d’inscrire sa réflexion stratégique en matière de développement économique avec l’objectif de renforcer sa souveraineté économique afin de maintenir son développement et protéger ses emplois » confirme Andréa Brouille, Première vice-présidente du Conseil régional en charge du développement économique, de l’innovation et de l’accompagnement de la RSE des entreprises.

Les outils de veille mis en place durant la crise pour veiller sur les entreprises sont confortés dans l’optique de renforcer la circulation des informations sur les risques de prises de contrôle par des fonds étrangers et sur les fragilités des entreprises. S’appuyant sur leurs filières stratégiques, les régions poursuivent leurs interventions sur l’ensemble du tissu économique, quelle que soit la taille des entreprises ou leur secteur d’intervention avec toujours une attention très particulière pour les PME et ETI. Leur leitmotiv est double : la simplification des dispositifs d’aides pour tous et le soutien renforcé aux filières d’excellence… pour être en tête du peloton.

Être la meilleure

«Nous consolidons les missions de conseils et les aides avec l’ambition de devenir la première région industrielle en 2028. Et si nous sommes en compétition sur des grands projets avec les autres régions sur certaines filières, nous travaillons de concert sur certains projets comme pour l’hydrogène avec la Normandie » assure la vice-présidente de la Région Ile-de France.

« La Région se positionne comme leader sur ses quatre filières d’excellence : santé, matériaux durables, microélectronique et intelligence artificielle et hydrogène » énonce Stéphanie Pernod-Beaudon, 1ère Vice-présidente, déléguée à l’économie, à la relocalisation, à la préférence régionale et au numérique de la Région AURA. Priorité à l’emploi dans les Pays de la Loire qui se place en cinquième position en matière d’industrie. « Nous sommes au premier rang des régions françaises pour la part de l’industrie dans l’emploi total (16% contre 12% en France), la première région pour la création d’entreprises et la première région pour l’accroissement des investissements venus de l’étranger » assure Franck Louvrier. Selon Andréa Brouille, « en 2019, la Nouvelle-Aquitaine a concentré 36% des emplois industriels nets créés en France. » Et d’ajouter : « notre ambition est de devenir en 2030 la première région éco-responsable, que notre économie soit, à la fois, compétitive, décarbonée et éco-responsable ». La compétition s’annonce féroce…