Issoire, une ville engagée pour un territoire décarboné

Publié le 04/10/2022

Issoire est une ville dans le Puy de Dôme engagée en faveur de la transition écologique et énergétique. Elle a souhaité s'orienter vers des solutions qui permettent de décarboner son territoire et réduire sa dépendance énergétique en ayant recours à des énergies locales de récupération. Grâce à la création du réseau de chaleur Energis conçu et exploité par Dalkia, la chaleur dégagée par l'usine Constellium est ainsi valorisée pour les besoins en chaleur des bâtiments. Pour comprendre le projet, découvrez dans ce documentaire les coulisses de la ville d'Issoire.