Les bailleurs sociaux tentent de faire front sous la pression financière

Logement social

Publié le 22/09/2022 • Par Sophie Le Renard • dans : France

De nombreuses mesures ont modifié l’équilibre financier des organismes de logement social, aujourd’hui confrontés à une hausse du taux du livret A et à des objectifs ambitieux de rénovation énergétique imposés par l’Etat.

Chiffres-clés 0,5 à 2 % Les prêts pour la construction de logements sociaux sont financés par la Banque des territoires sur les fonds du livret A. Indexé en partie sur l’inflation, le taux du livret A est passé en une année de 0,5 % à 2 %. La dette des bailleurs sociaux a donc augmenté de plus de 2,1 milliards d’euros, en année pleine. Une hausse supplémentaire est annoncée en 2023. L’endettement des organismes de logement social auprès de la Caisse des dépôts est évalué à 140 milliards d’euros.

Dans la tourmente : c’est là où en est le modèle du logement social. Spécifiquement français, il compte 5,2 millions de logements et offre un habitat à plus de dix millions de locataires. Il est aujourd’hui confronté à des enjeux multiples qui peuvent remettre en cause son existence.

Ainsi, en 2018, les organismes ont subi la réforme de la réduction du loyer de solidarité (RLS) avec un impact financier de 1,3 milliard d’euros. A quoi s’ajoutent la hausse du taux de livret A – indexé cette année en partie sur l’inflation, ce qui alourdit la dette des bailleurs sociaux de 10 % du montant total des loyers –, la baisse de 23 % des aides publiques au secteur entre 2014 et 2020, et la hausse de la TVA. « Celle-ci a entraîné une charge supplémentaire de ­­2 ­milliards ­d’euros sans laquelle nous ...

