Le logement social à la française sur la sellette

Publié le 20/09/2022 • Par Michèle Foin • dans : France

Les organismes de logement social sont confrontés à une remise en cause de leur modèle – une exception française – par le désengagement croissant de l’Etat ainsi que par une hausse du taux du livret A dans un contexte inflationniste. Les collectivités et le secteur HLM doivent trouver les moyens de répondre aux objectifs ambitieux de rénovation énergétique, y compris bas carbone. Et, face à des besoins de logements grandissants, il faut faire en sorte de continuer à construire.

