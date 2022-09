« Le centre de ressource sur les espèces exotiques envahissantes répond aux gestionnaires d’espaces naturels »

Les espèces exotiques envahissantes constituent l’une des principales menaces pour la biodiversité. Un centre de ressource copiloté par l’OFB et l’UICN y est spécialement dédié depuis 2018. Entretien avec son coordinateur, Yohann Soubeyran.

Qu’est-ce qu’une espèce exotique envahissante (EEE) ?

C’est une espèce introduite par l’Homme, volontairement ou non, en dehors de son aire de répartition naturelle et dont l’implantation et la propagation menacent la biodiversité locale. Le développement de ces espèces a des conséquences sur la santé humaine, car elles peuvent être allergisantes ou transmettre des maladies. Elles fragilisent les écosystèmes, impactent la biodiversité (faune et flore) et perturbent parfois les activités économiques.

Comment est né le centre de ressources sur les EEE et comment fonctionne-t-il ?

En 2008, l’Onema (aujourd’hui intégré dans ...