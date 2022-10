En juin 2022, le nombre d’allocataires du RSA recule dans la quasi-totalité des départements

Indicateurs

Après la crise sanitaire et alors que le chômage a baissé en ce début d'année, le premier bilan du nombre d'allocataires du RSA est possible. Un nombre qui baisse dans la quasi-totalité du territoire.

Alors que les discussions autour du nouveau projet Loi de financement de la Sécurité sociale s’ouvrent dans quelques jours, nous dressons un premier bilan sur l’évolution du nombre de bénéficiaires du RSA en juin 2022.

Selon les données de la DREES , 96 départements ont enregistré moins d’allocataires qu’en juin 2021, alors que trois ont recensé une augmentation et deux, une stagnation.

Les Pyrénées-Orientales, la Seine-et-Marne et la Guyane sont les seuls territoires où le nombre d’allocataires du RSA a augmenté entre juin 2021 et 2022 respectivement de 4,29 %, 1,01% et 0,09%. Alors que le Territoire de Belfort et la Lozère présentent un bilan neutre comparé en 2021.

La baisse du nombre de demandeurs de cette allocation concerne bien plus de territoires. À commencer par les Alpes-Maritimes qui connaissent une diminution de 13,82%, passant de 24 460 à 21 080 bénéficiaires. Malgré une réduction de 4,3% en un an, le Nord reste le département avec le plus d’allocataires du RSA, comptabilisant 100 350 personnes.

