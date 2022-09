Sobriété énergétique : les propositions des élus au sport

Crise énergétique

Publié le 16/09/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Alors que la feuille de route du groupe de travail dédié au sport du plan de sobriété énergétique doit être dévoilée fin septembre, l’Andes publie 20 propositions pour alimenter le débat. Entre court et moyen terme.

Douze pages, 20 propositions pour « Agir face au choc énergétique » – le titre de l’ouvrage. L’Andes publie ainsi sa contribution au plan de sobriété énergétique, dont le groupe de travail « sport » a été lancé le 30 août. Et pour cause, dans la mesure, où « les collectivités locales possèdent 85 % du patrimoine sportif français (gymnases, patinoires, piscines, etc…), les élus au sport des communes et EPCI sont aussi des moteurs des transitions énergétiques », plaident de concert Anne-Marie Heugas, à la tête de la commission « sport durable » de l’association, et Patrick Appéré, le président.

Sport et sobriété énergétique : le mouvement est enclenché

L’Andes formule ainsi des propositions conjoncturelles et d’autres ...

