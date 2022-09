Xavier Czerwinski : « Une datar pour agir près, penser loin »

Produire de la réflexion stratégique et accompagner les territoires au plus près sont les objectifs de la Datar du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Explications avec son directeur général adjoint.

Comment la région Nouvelle-Aquitaine en est-elle venue à se doter d’une délégation à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, dite Datar ?

Suite à la loi Notre et à la fusion des trois régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, il fallait reformuler la proposition d’aménagement du territoire, car la région produit de grands schémas, notamment le SRDEII (1) et le Sraddet (2). La Datar, opérationnelle depuis 2019, a pour objectif de produire de la réflexion stratégique et d’être en ...