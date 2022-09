9 conseils pour favoriser le vélo en secteur rural

Dans les communes rurales, 80 % des déplacements locaux se font en voiture et seulement 1,2 % à vélo pour aller travailler. Mais, entre 2019 et 2021, la pratique a augmenté de 14 % selon Vélo & territoires.

cet article fait partie du dossier

Le vélo de plus en plus tout terrain

1. Élaborer un schéma directeur cyclable

Facultatifs pour les AOM hors grandes agglomérations, les schémas directeurs cyclables (SDC) se multiplient néanmoins en secteur rural. Le SDC s’appuie sur un état initial : réseau et usages existants, part modale du vélo, comptages, points noirs… À partir des pôles générateurs de déplacements identifiés (commerces, écoles, zones d’activité…), des prévisions démographiques, des aménagements et implantations prévus, le SDC, respectueux du PLU, planifie des actions pour améliorer et encourager la pratique cyclable et programme des investissements pluriannuels. Il prévoit un maillage hiérarchisé (inter et intracommunal), réfléchit politique globale de mobilité et intermodalité, etc. Le coût d’un SDC va, selon l’Ademe, de 20 000 à 50 000 euros à l’échelle intercommunale.





2. Aménager l’espace au gré des opportunités

On mettra à profit des réaménagements de voirie ou l’enfouissement de réseaux pour réaliser des aménagements cyclables à moindre coût – c’est d’ailleurs une obligation à prévoir lors de travaux de voirie (code de l’environnement, art. L.228-2). Il faut parfois racheter des terres agricoles, voire urbanisées, comme à la communauté de communes d’Erdre et Gesvres (CCEG) où une bande de cinq à six mètres a été acquise en vue d’une piste cyclable et de plantations. Faire tout à l’amiable demande du temps pour négocier avec les propriétaires ou affronter d’éventuels biens sans maîtres : trois ans pour 2 km de piste cyclable à la CCEG par exemple. On préférera déclaration d’utilité publique et expropriations lorsque les propriétaires sont nombreux. Dans les bourgs, on peut utiliser des double sens cyclables, aménager des chaucidoux (en évitant les grandes lignes droites ou voies trop fréquentées) ou des chicanes pour faire ralentir l’automobiliste, selon la place disponible.

3. Mixer les usages

Les trajets domicile-travail peuvent booster le vélo, en reliant par exemple le bourg et ses entreprises aux zones d’activité de la commune. Le tourisme peut aussi développer la pratique du vélo. Parfois quelques centaines de mètres suffisent pour rejoindre une voie verte à partir d’un bourg. Les scolaires ne seront pas oubliés : sans transports en commun, le seul moyen d’éviter la voiture est le vélo. Mios (Gironde) a par exemple réalisé 5 à 7 kilomètres de pistes cyclables entre le bourg et le nouveau collège, doté d’un grand abri vélo. Résultat : un tiers des collégiens viennent à vélo.

4. Éviter les aménagements inutiles

Le long de voies départementales ou communales, les aménagements cyclables sont peu utiles, hormis entre certains bourgs, tout comme certains secteurs très circulés ou des carrefours dangereux. Les aménagements seront adaptés au potentiel de fréquentation. Entre deux petites communes, on acceptera quelques détours et l’utilisation de chemins existants. Au lieu d’opter pour le franchissement coûteux d’un cours d’eau, on peut avec un petit détour emprunter un pont existant, en y ajoutant si besoin un ouvrage en encorbellement. Même sur une route nationale fréquentée, on préférera des zébras de part et d’autre d’un passage piéton, plutôt que des feux ou une passerelle, trop coûteux.

Parfois, au lieu de pistes cyclables en site propre, l’aménagement de chemins ruraux sera plus agréable et moins coûteux : on économise du foncier, voire des expropriations, du génie civil… et de la terre agricole. Mais les cyclistes se plaignent parfois du bruit, des odeurs d’épandage et les agriculteurs ne se sentent plus chez eux. À Dainville (Pas-de-Calais), des panneaux sur site expliquent l’agriculture raisonnée ou le fonctionnement d’une porcherie : cela fonctionne.

On peut aussi à frais réduits fermer une voie routière à la circulation. À Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique), une voie communale parmi les quatre desservant un hameau a été réservée sur 500 mètres aux seuls cyclistes et piétons pour rejoindre un collège, un lycée, le canal ou le centre-ville. Un potentiel immense en France. Enfin, l’utilisation d’anciennes voies ferrées favorisera le tourisme à vélo… et les déplacements entre bourgs.

5. Penser stationnement et intermodalité

Une programmation communale du stationnement peut être réalisée. Les abris vélos sécurisés (fermés) sont préférables dans des aires de covoiturage ou zones d’activité à l’écart, d’autres abris, ouverts, suffiront par exemple près d’une gare, tandis que des arceaux conviendront aux arrêts courts en centre-bourg. Côté intermodalité, la loi d’orientation des mobilités (LOM) prévoit que les gares, pôles d’échanges multimodaux et gares routières soient équipés de stationnements vélos sécurisés avant le 1er janvier 2024. Certaines collectivités ont pris de l’avance : rabattement vélo aux arrêts bus ou aux gares avec des services vélos (bornes vélos à assistance électrique [VAE], abris, réparation…) au pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) de Sélestat (Bas-Rhin), aire de covoiturage d’Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) dotée simultanément d’un abri vélo et d’un arrêt sur ligne de bus entre cette aire et une gare.

6. Favoriser la pratique du VAE

On peut aider l’achat de VAE, comme à la CCEG (100 euros + aide de l’État). La location de VAE à tarif attractif se multiplie en secteur rural, pour favoriser la pratique. Les secteurs à reliefs y ont tout intérêt. On joue aussi la carte de l’intermodalité, les VAE pouvant parfois rejoindre facilement une aire de covoiturage.

On peut aussi viser les actifs pour leurs trajets domicile-travail, comme à la CCEG avec 200 VAE pour trois mois à deux ans ou adopter des flottes de VAE en libre-service, dans des secteurs assez fréquentés (question de coût), comme dans les gares d’Amplepuis (Rhône) et de Tarare (Rhône) accueillant respectivement dix et vingt VAE, au prix d’1 euro/h, 6 euros/j ou 10 euros/mois. À la CCEG, on teste des VAE en libre-service au droit d’arrêts de bus dans deux parcs d’activité, pour rejoindre son entreprise ou aller manger le midi.

7. Favoriser la réparation

Les ateliers de réparation associatifs ou professionnels se multiplient, y compris en secteur rural : maison du vélo de Thury-Harcourt (Calvados), atelier vélo participatif avec récupération et réemploi des vélos et pièces ; recyclage, réparation et revente de vélos à prix libre un week-end sur deux dans un local communal à Javron-les-Chapelles (Mayenne) par une association, etc. Certaines associations vont au contact des scolaires, comme l’école MCF Erdre & Gesvres (premiers gestes de réparation, bien circuler ou bien organiser une sortie vélo…).

8. Mettre à profit les appels à projets

Les appels à projets de l’Ademe (Avelo 2) financent, via des certificats d’économie d’énergie (CEE), planification, expérimentation (investissements compris), évaluation et animation de politiques cyclables, via le recrutement de chargés de mission vélo. Leader, le département, la région, l’intercommunalité (fonds de concours) seront également sollicités.

9. Communiquer

La communication est incontournable : recueil de l’avis des habitants, explication des actions et de leur intérêt environnemental et financier, encouragement à la pratique du vélo comme ce défi de la mobilité pour des familles volontaires pendant deux mois en 2020 et 2021, sur la communauté de communes du Pays de Lumbres (Pas-de-Calais). Le programme national « Savoir rouler à vélo », facultatif et à décliner localement, s’adresse lui aux enfants de 6 à 11 ans. N’oubliez pas les événements nationaux : fête du vélo du 1er dimanche de juin, semaine européenne de la mobilité (16 au 22 septembre), etc. Enfin, on rappellera aux entreprises la possibilité d’octroyer à leurs salariés le forfait mobilité durable (800 euros maxi), inscrit dans la LOM, soit une prise en charge des frais de transports domicile-travail dont vélo.