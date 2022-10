Grenoble-Alpes Métropole généralise l’usage des sciences comportementales

En pointe sur l’utilisation des sciences comportementales, Grenoble-Alpes Métropole a mené une recherche-action et voté une stratégie territoriale globale prévoyant notamment un baromètre des transitions et un accompagnement ciblé des services.

« On a le sentiment de bien faire, on propose des solutions et on voit que cela ne prend pas : soit il y a du non-recours (les gens ne rentrent pas dans les dispositifs, ne les activent pas, n’en ont pas connaissance), soit on n’obtient pas les résultats que l’on souhaitait. C’est particulièrement vrai en matière environnementale (déchets, mobilité, qualité de l’air, énergies…) et pour atteindre les objectifs de neutralité carbone 2050 pour lesquels on a besoin du geste citoyen », explique Hélène Clot, directrice stratégie, innovation et relations citoyennes à Grenoble-Alpes Métropole. C’est ce sentiment de ...