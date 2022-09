Communications électroniques : le barème hors taxes des redevances pour le guichet unique « génie civil » est fixé

Télécom

Publié le 16/09/2022

Un arrêté du 6 juillet fixe pour l’année 2022 du barème hors taxes des redevances instituées par l’article R. 554-10 du code de l’environnement pour financer le guichet unique « génie civil » qui rassemble les éléments nécessaires à l’identification des maîtres d’ouvrage d’une opération de travaux d’installation ou de renforcement d’infrastructures d’accueil de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Plus précisément, cet arrêté précise, pour l’année 2022, les valeurs des termes C et I2 utilisés dans les assiettes de calcul hors taxes des redevances mentionnées au II de l’article R. 554-10 du code de l’environnement.