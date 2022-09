Collectivité européenne d’Alsace : le montant du droit à compensation des charges nouvelles est fixé

Finances

Le montant définitif du droit à compensation des charges nouvelles résultant pour l’eurométropole de Strasbourg du transfert des routes et autoroutes non concédées en application de la loi du 2 août 2019 est fixé à 4 080 505 €, dont 1 189 125 € au titre des dépenses de fonctionnement et 2 891 380 € au titre des dépenses d’investissement.

Le montant définitif du droit à compensation des charges nouvelles résultant pour la Collectivité européenne d’Alsace du transfert des routes et autoroutes non concédées en application de la loi du 2 août 2019 est fixé à 15 824 396 €, dont 4 611 485 € au titre des dépenses de fonctionnement et 11 212 911 € au titre des dépenses d’investissement.

Le montant du droit à compensation pérenne des charges nouvelles résultant pour l’eurométropole de Strasbourg du transfert des services ou parties de services au 1er janvier 2022, dont l’évaluation est définitive, est fixé à 484 778 €, dont :

159 610 € au titre des fractions d’emplois ;

30 218 € au titre des vacations ;

195 893 € au titre des indemnités de service fait ;

14 288 € au titre des dépenses de formation ;

2 294 € au titre des dépenses relatives à la médecine de prévention ;

4 023 € au titre des dépenses d’action sociale collective ;

78 452 € au titre des dépenses de fonctionnement.

Le montant du droit à compensation pérenne des charges nouvelles résultant pour la Collectivité européenne d’Alsace du transfert des services ou parties de services au 1er janvier 2022, dont l’évaluation est définitive, est fixé à 1 389 903 €, dont :

306 973 € au titre des fractions d’emplois ;

100 638 € au titre des vacations ;

652 395 € au titre des indemnités de service fait ;

47 584 € au titre des dépenses de formation ;

7 639 € au titre des dépenses relatives à la médecine de prévention ;

13 398 € au titre des dépenses d’action sociale collective ;

261 276 € au titre des dépenses de fonctionnement.

Le montant du droit à compensation définitif pérenne de l’Etat est dû à compter du 1er janvier 2022.