Les régions à l’assaut de projets éligibles aux fonds structurels

Financements européens

Publié le 16/09/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, Europe

Les régions doivent gagner la course aux projets pour bénéficier de l’exceptionnelle manne financière européenne. Un parcours qui s’accompagne d’obligations à franchir, au risque de sous-consommer les fonds à l’arrivée.

Les deux années – 2022 et 2023 – sont particulièrement chargées en matière de financements européens ; plusieurs dispositifs s’empilent : la dernière année du plan de relance, la fin de programmation des fonds structurels 2014-2022 , le déploiement du volet React-Eu , la définition des nouvelles programmations des fonds structurels 2021-2027.

«En juillet, la nouvelle génération des fonds structurels de la région Bourgogne – Franche-Comté a été acceptée, les autres vont suivre rapidement », précise Christophe Moreux, directeur du pôle « territoires et cohésion » de l’ AFCCRE . Au-delà de cette nouvelle programmation, les collectivités doivent, d’ici la fin 2023, avoir consommé les crédits de l’enveloppe des fonds structurels 2014-2020 et ceux de React-Eu (lire ci-dessous).

Chevauchements et ajustements

Mais les règles européennes ne permettent pas de bénéficier de plusieurs financements européens sur les mêmes projets. Or, les fonds structurels et le plan de relance ont souvent des objectifs communs. Cela signifie qu’il est nécessaire de faire remonter un plus grand nombre de projets pour pouvoir brancher un financement sur chacun d’entre eux.

Si les fonds structurels sont gérés par les régions, le plan de relance a été géré par l’Etat et délégué aux préfectures. « Le plan de relance n’avait pas forcément intégré les dépenses prévues dans les fonds structurels », ajoute Christophe Moreux.

Pour Jules Nyssen, délégué général de Régions de France, « la solution a consisté à affecter les fonds du plan de relance sur les projets les plus avancés et à réserver les ressources des fonds structurels sur les projets moins matures ».

Appel aux acteurs de terrain

Le 20 septembre, la région Bourgogne – Franche-Comté va présenter la nouvelle programmation des fonds structurels aux acteurs du territoire. Ensuite, les projets devront remonter vers la collectivité pour être soutenus.

« Au total, se félicite le vice-président chargé des transitions numériques, de l’innovation, des politiques européennes, des actions internationales et de l’export, Patrick Molinoz, l’enveloppe Feder et FSE s’élève à 485 M €, soit, pour le premier, une augmentation de 20 % et pour le second de de 8 % par rapport à l’enveloppe 2014-2020 ».

Première sur la ligne de départ, la région a dû se plier à un exercice chronophage : fusionner deux programmes (les deux anciennes régions) en un seul. « Le programme a été retenu en fonction de nos intentions, précise l’élu. Seront financés des projets déjà connus et d’autres qui devront émerger en fonction de ces priorités » rajoute-t-il. Si fonds structurels 2014-2020 et React-EU sont totalement programmés pour la Bourgogne, seulement 50 % est certifié (il est vérifié que les déclarations de dépenses soient compatibles aux règles et critères nationaux et communautaires) . Pour le programme Franche-Comté massif du Jura, 95 % de programmation est bouclé et 51 % de l’enveloppe est certifié. React-UE (116 M€) est particulièrement en retard. L’ensemble doit être consommé d’ici la fin 2023.

Un jeu d’équilibriste

Il pourrait arriver qu’un même projet soit financé par le plan de relance puis par les fonds structurels, le jeu consistant à déterminer des phases ou des spécificités de ces projets pour flécher les ressources. A voir ensuite comment ce jeu d’équilibriste est acté par l’Autorité nationale de certification puis par la Commission européenne.

« Les régions restent vigilantes, il serait regrettable que les nouveaux fonds soient le rendez-vous des ajustements. Reste une question cruciale, celle des appels à projets décidée par les agences nationales qui peuvent amener des problèmes de chevauchement, plus difficiles à régler. C’est notamment le cas en matière d’énergie, l’Ademe décidant, sans aucune visibilité sur le terrain, ses priorités de financements », conclut Jules Nyssen.

A consommer avant fin 2023 Fonds structurels 2014-2021 : Au 31 juin 2022, les fonds structurels 2014-2020 ont été certifiés à hauteur de 64 % pour le Feder et à hauteur de 77 % pour le FSE.

Au 31 juin 2022, les fonds structurels 2014-2020 ont été certifiés à hauteur de 64 % pour le Feder et à hauteur de 77 % pour le FSE. React-EU : complément aux dotations du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen pour la période 2014-2020. L’enveloppe pour la France s’élève à 3,9 milliards d’euros (2021-2022) pour les fonds Feder, FSE et FEADER. Au 31 juin 2022, il restait à programmer 2 milliards d’euros.