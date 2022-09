Energie, fiscalité, sécurité… les points de vigilance de l’AMF

Elus locaux

Publié le 15/09/2022 • Par Mathilde Elie • dans : Actu experts finances, France

Lors de sa conférence de presse de rentrée, l’Association des maires de France s'est en particulier penchée sur les coûts de l'énergie. Elle attend de voir comment vont se traduire concrètement les dernières annonces du gouvernement et dessine une feuille de route pour les mois à venir.

Plus d’équité, de décentralisation, et beaucoup de vigilance aussi à l’égard du gouvernement et de ses récentes annonces. C’est ce qui ressort de la conférence de presse de rentrée de l’Association des maires de France.

Jeudi 15 septembre, David Lisnard, président de l’association et maire de Cannes, André Laignel, premier vice-président délégué et maire d’Issoudun, et Murielle Fabre, secrétaire générale et maire de Lampertheim, sont revenus sur les sujets qui occupent l’actualité.

De la prudence d’abord sur le sujet de l’énergie. « Une annonce à grand bruit mais à bas coût. » C’est comme cela qu’André Laignel juge le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement pour aider les communes face à la flambée du coût de l’énergie. Un dispositif qui permet, uniquement aux plus petites ...