Pompes funèbres

Funéraire : trente ans après la loi « Sueur », quel bilan tirer ?

Publié le 28/09/2022 • Par Sarah Boucault • dans : Actu experts prévention sécurité, France

HJ

Professionnels du funéraire, associations d’usagers et représentants de l’Etat se sont réunis, le 12 septembre, au Sénat pour tirer les enseignements de la loi dite "Sueur", ouvrant les pompes funèbres à la concurrence, et souligner les points à améliorer. Dans l’ensemble, la réforme et celles qui en ont découlé ont été applaudies par le secteur.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Funéraire