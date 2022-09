Le secteur associatif obtient une augmentation équivalente à la revalorisation du point d’indice

Secteur social et médico-social

Publié le 15/09/2022 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la une, A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Même s'il n'a pas voulu dévoiler le PLFSS pour 2023, le ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées n'est pas venu les mains vides aux premières rencontres de l'action sociale et de la santé, organisées par Nexem à Nantes, le 15 septembre.

Petite surprise, jeudi 15 septembre, lors des premières Rencontres de l’action sociale et de la santé, organisée par Nexem à Nantes : le ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées a en effet annoncé que les salariés du secteur privé non lucratif bénéficieraient de « l’équivalent de l’augmentation de la valeur du point pour la fonction publique ». Donc une augmentation de 3,5 %, qui représente une enveloppe de 900 millions d’euros pour l’Etat et 260 millions pour les départements, a-t-il précisé.

Surtout, a indiqué Jean Christophe Combe : « Cela concerne tous les salariés. » Alors que les augmentations dans le secteur, depuis le Ségur de la santé, ont engendré beaucoup de frustrations ...