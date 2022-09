Transition écologique : les intercos manquent de moyens

FInancements

Publié le 15/09/2022 • Par Isabelle Verbaere • dans : Actu experts finances, actus experts technique, France

C’est la conclusion d’une étude publiée mardi 13 septembre par l’association Intercommunalités de France. Eau potable, mobilité, rénovation énergétique des bâtiments publics… Politique par politique, elle dresse un état des lieux des besoins des collectivités et dénonce les dispositifs de financement actuels.

«Les besoins sont colossaux » : c’est le premier constat de l’étude inédite sur le financement de la transition écologique et énergétique conduite par Intercommunalités de France (ADCF) et publiée le 13 septembre 2022. De la rénovation énergétique des bâtiments publics à la mobilité, elle chiffre les besoins financiers des collectivités pour six politiques prioritaires.

Un chiffrage des besoins difficile

Pour chacune de ces politiques, cette publication propose quelques repères chiffrés, fait le point sur les financements disponibles, les enjeux pour les intercommunalités et leur propose des pistes d’action. « Nous avons aussi formulé une dizaine de recommandations transversales à leur intention, pour mieux mobiliser les financements en faveur de la transition », expose Oriane Cebile ...