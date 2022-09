Le panier des ressources des grandes collectivités chamboulé par la réforme fiscale

Finances locales

Publié le 15/09/2022 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les métropoles ont bien traversé 2021, mais la structure de leur panier de ressources et bien affecté par les dernières réformes fiscales et désormais par l’inflation, selon le dernier portrait des territoires urbains de la Banque Postale pour l’association France Urbaine.

Pour les grandes villes et leur groupement, la fiscalité directe locale ne représente désormais plus que la moitié de leurs ressources fiscales. La dernière édition du portrait financier des territoires urbains publiée le 14 septembre par la Banque Postale pour l’association France Urbaine montre que la part de la fiscalité directe dans leur panier fiscal total est tombée de 65 % en 2015 à 53 % l’an dernier à cause de la réforme de la fiscalité locale, dont 2021 marquait la première année de mise en application concrète : « La structure des collectivités urbaines en est potentiellement fragilisée » appuie Luc-Alain Vervisch, directeur des études de la banque.

Premiers impacts de la réforme fiscale

Avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et son remplacement par une part de TVA pour les groupements et la Ville de Paris, 56 % des ressources fiscales des grandes villes sont issues des impôts directs locaux mais tombe désormais à 22 % pour leur groupement. Pour l’ensemble des territoires urbains, la TVA devient la seconde ressource fiscale (9 %), devant la CVAE (autour de 8,5 %).

Sur les seuls groupements, la TVA représente 17 % de ses revenus fiscaux, à hauteur de l’ensemble CVAE, Tascom et Ifer (18%), de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (16 %) et bien devant le versement mobilité (13 %) qui s’est pourtant redressé de 9,1 % en 2021 après une baisse de 5,5 % en 2020 à cause de la crise sanitaire : « leurs recettes fiscales reposent sur 5 types de taxes dont les assiettes et les variations dépendent de facteurs différenciés » remarque la Banque Postale.

Ce mix équilibré est plutôt un atout en 2021 avec une hausse globale des recettes fiscales des groupements de 2,2 % par rapport à 2020 et même de 3,1 % par rapport à 2019, mais s’avère finalement moins performant que celui des grandes communes qui enregistrent une hausse de leurs recettes fiscales de 3,6 % en un an. Au total les territoires urbains affichent une santé presque insolente avec des recettes totales en hausse de 4,4 % %, des dépenses limitées à 2,6 % et donc une épargne brute qui s’envole à + 15 %.

Vices cachés

Toutefois, la belle hausse des recettes cache en fait un manque de dynamique de la nouvelle architecture fiscale, potentiellement préjudiciable pour les collectivités, surtout en cas de crise économique. D’une part « le principal moteur de la croissance de la fiscalité en 2021 provient des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) » note la Banque Postale avec une croissance de 19,5 % en 2021.

Le moteur est donc prêt à se gripper en cas de retournement du marché immobilier. Un arrêt d’autant plus périlleux pour les comptes locaux que désormais « la part des DMTO dans le panier total fiscal a doublé passant de 4 à 8 % » entre 2015 et 2021, ajuste Luc-Alain Vervisch. Celui-ci fait également remarquer que si le principe de compensation retenu, notamment concernant la baisse des impôts économiques, intègre bien « la dynamique des bases, le pouvoir de taux des collectivités locales est en revanche amoindri car il ne s’applique plus sur les bases perdues. Les collectivités ne profiteront donc pas pleinement de leurs stratégies locales en matière de développement local ».

Un panier de dotations et compensation lui aussi affecté

Une autre menace pèse sur les grands territoires urbains : les dotations historiques s’érodent inexorablement au profit de nouvelles, dont la dynamique n’est pas garantie. La DGF forfaitaire ne représente plus que 20 % du panier des dotations des grandes villes et leur groupement, contre 28 % en 2015.

Au total, les dotations et participations restent quasi stables à -0,2 % en 2021. La hausse globale des dotations, participations et compensations des territoires urbains de 3,2 % constatées par la Banque Postale est en fait portée « uniquement » par les compensations fiscales issues des réformes fiscales. Elles ont en effet « conduit à l’intégration de compensations pour la réduction des bases industrielles sur le foncier bâti et également sur la CFE » à hauteur de 5 % chacune sur l’ensemble du panier des dotations et compensations.

La bombe à retardement de l’inflation Attention au décalage entre la hausse globale des prix et celle des collectivités : l’étude de la Banque Postale sur les territoires urbains montre que l’indice des prix à l’énergie a augmenté de 16 % par rapport en 2017, alors qu’en 2021, les dépenses d’énergie des grandes collectivités n’augmentaient que de 5,2 % : « ce décalage s’explique par un effet volume dans la politique d’achat des collectivités et par la contractualisation pluriannuelle qui aura une répercussion tarifaire ultérieure » explique Luc-Alain Vervisch. Ce moment est en train d’arriver : à la mi-juin la Banque Postale a déjà constaté que si un quart des collectivités « devraient pouvoir encaisser le choc » de la hausse des prix de l’énergie avec un impact de moins de 10 % sur leur épargne brute, « ce ne sera pas le cas pour la grande majorité des autres territoires urbains », notamment pour 88 grandes villes et 24 intercos qui pourraient voir le surcoût engendré par leur facture d’énergie dépasser le montant de leur épargne brute ! « C’est un calcul théorique » précise le directeur des études de la Banque Postale, mais il est facilement faisable par n’importe quel responsable financier et pourrait engendrer des stratégies fiscales de protection : « Les élus ont le choix entre augmenter les impôts, dégrader les services publics ou augmenter l’endettement » abonde Olivier Landel, délégué général de France Urbaine. « Pour le moment, je me contente de lisser nos dépenses, en revoyant le Plan pluriannuel d’investissements mais sans remettre en question l’enveloppe globale » détaille Arnaud Robinet, maire de Reims et co-président de la commission des finances de l’association qui évalue par ailleurs le coût de la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires pour sa ville à 4 M€ en année pleine et réclame pour toutes les collectivités un bouclier tarifaire de l’Etat. Luc-Alain Vervisch confirme : « on n’a pas à ce stade un coup d’arrêt généralisé sur l’investissement ».