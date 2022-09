Environnement : « La lutte remonte à la fin du XIXe »

Ecologie

Publié le 20/09/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : France

Alexis Vrignon, enseignant chercheur à l’université de Pau et des pays de l’Adour, est co-auteur de l'ouvrage « Une histoire des luttes pour l’environnement ». Selon lui, « les collectivités sont souvent présentes dans les luttes environnementales, mais de manière très différente ».

Savez-vous que la première enquête officielle sur le changement climatique a été menée en France en 1821, à l’initiative du ministère de l’Intérieur, qui s’interrogeait sur « les variations subites des saisons », alors qu’une terrible vague de froid s’était abattue, un an plus tôt, dans le Midi ? Des exemples surprenants de ce type, le bel ouvrage « Une histoire des luttes pour l’environnement » (1) en regorge. Il rend compte de près de trois siècles de luttes environnementales, battant en brèche l’idée reçue qui verrait commencer ces combats dans les années 1970. Fruit du travail de quatre historiens – parmi lesquels Alexis Vrignon, enseignant chercheur à l’université de Pau et des pays de l’Adour –, ce livre s’appuie sur les études de la communauté scientifique internationale, qui ne s’est en fait intéressée à ce sujet de l’histoire de l’environnement que depuis une quinzaine d’années.

Difficile pour autant de conclure à une intensification progressive de ces combats et à un nombre grandissant de victoires obtenues. « Il n’y a pas de logique linéaire. Le succès de ces luttes dépend de l’émergence d’un collectif relativement large autour de ces mobilisations ; il peut associer des élus locaux, des exploitants agricoles ou des opposants qui se positionnent sur un plan plus politique. Lorsque de tels collectifs sont en place, il est possible de remporter quelques succès ou de voir ces luttes s’installer dans le temps long. Quand il y a une atomisation des opposants, les choses sont beaucoup plus complexes. C’est valable au XIXe comme au XXe siècle », explique ­Alexis Vrignon.

A quand remontent les premières luttes pour la protection de l’environnement ?

Fin XIXe a émergé l’idée qu’il fallait préserver certains paysages remarquables. Il ne s’agissait pas encore d’environnement, les raisons étaient esthétiques ou touristiques, notamment en montagne. A partir des années 1930, et surtout des années 1960, la réflexion est devenue plus écologique, au sens scientifique du terme, au niveau du fonctionnement des écosystèmes, de la manière dont certaines infrastructures pourraient les perturber. Les premiers a en prendre conscience furent les chercheurs.

Les citoyens, eux, ont dénoncé très tôt des nuisances, un terme employé alors pour évoquer les pollutions ressenties par les riverains, telles que les odeurs, les fumées et leurs conséquences sur les linges ou les vignes… Même au XIXe siècle, qui aurait pu se satisfaire d’une cheminée qui fume à côté de chez soi !

Au cours du XXe siècle, les motiva­tions des mobilisations se sont enrichies. Les ZAD (2), lieux de conflits qui durent des années, voire des décennies, rendant les combats difficiles à tenir, en sont un exemple. La territorialisation représentant une stratégie parfois pertinente pour résister, comme ce fut le cas dans le Larzac ou à Notre-Dame-des-Landes.

En parallèle, à partir des années 1970, le droit de l’environnement s’est considérablement étoffé, devenant un argument de poids pour s’opposer à un aménagement ou une infrastructure. Avec une montée en compétences des militants qui maîtrisent ces outils juridiques.

Les luttes environnementales concernent souvent des entreprises, l’Etat, des citoyens. Mais quelle est la place des collectivités dans ces conflits ?

Elles sont souvent présentes dans les luttes environnementales, mais de manière très différente. Il est donc difficile d’en faire une synthèse. A chaque fois, il s’agit d’une situation particulière où se jouent des rapports de force locaux et un positionnement des élus (maires, conseillers départementaux…) qui varient.

Prenons le cas des conflits liés au nucléaire dans les années 1970. Les communes se sont parfois mobilisées aux côtés des militants antinucléaires, considérant qu’elles n’avaient pas été consultées et informées de l’implantation d’un site sur leur territoire, par exemple en basse Loire. Elles ont eu recours à divers moyens, comme la fermeture des portes de la mairie, lors des enquêtes publiques, afin de protester contre le manque de concertation.

D’autres ont fait le choix inverse, en soutenant ces installations car génératrices d’emplois et de taxes à percevoir.

Vous répertoriez peu de cas de luttes contre des projets de collectivités, hormis les autoroutes urbaines à Paris…

Il s’agit, principalement, de cas ­postérieurs à 1945, qui vont de pair avec l’essor de collectivités plus bâtisseuses et impliquées dans l’aménagement du territoire. Il est vrai qu’à Paris la mobilisation a été plus importante, mais cette question des autoroutes urbaines s’est aussi jouée dans d’autres villes. ­Toutefois, une force militante suffisante pour animer ces débats est nécessaire.

Parfois, les mobilisations n’ont pas lieu dans la rue, mais dans des endroits plus feutrés, comme un conseil municipal. Cela a été le cas à Lacq (Pyrénées-Atlantiques), où se sont installées des industries chimiques et pétrolières. C’est au sein du conseil départemental qu’ont eu lieu les premières actions pour alerter sur les pollutions et ­appeler à les réguler, à la fin des années 1960.

D’une manière générale, l’Etat est souvent considéré comme celui donnant l’impulsion et contre lequel il faut se mobiliser, même si les collectivités participent au financement de ces projets.

Aujourd’hui, il semble difficile de construire un nouvel équipement public, comme un incinérateur d’ordures ménagères ou une centrale nucléaire…

C’est l’un des grands enseignements des années 1970, en ce qui concerne les centrales nucléaires. Au début, le choix de ces nouveaux sites s’est fait uniquement en fonction de critères techniques, ce qui a généré des oppositions, alors qu’en sélectionnant plus finement ces lieux, par exemple dans le Nord, à ­Gravelines, où une forte tradition industrielle existait, cela passait beaucoup mieux : les populations les percevaient tels des sites pourvoyeurs d’emplois et non comme un projet auquel il fallait s’opposer a priori. La mobilisation a quand même été assez active, jusqu’à 100 000 manifestants sur des sites comme Creys-Malville (Isère) ou Plogoff (Finistère). Ce n’est pas rien !

Mais cela n’a pas été homogène et s’est fait selon des traditions et des rapports de force locaux. Ça n’a donc pas pris partout. En Bretagne et dans la basse Loire par exemple, la mobilisation a été assez forte. Dans le centre de la France, à Dampierre, la centrale s’est construite de manière relativement sereine. Aussi parce que l’Etat – qui était à la manœuvre de façon quasi exclusive, avec EDF – a progressivement revu ses procédures pour associer les collectivités, notamment en leur reversant des patentes – ou taxes professionnelles. Initialement, seule la commune où était implantée la centrale en bénéficiait, ce qui a suscité de longs débats sur la redistribution de cette manne et sur l’équité. Petit à petit, cela s’est départementalisé.