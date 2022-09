Lutte contre la pauvreté

« Ce n’est pas un bouclier énergétique qu’il faut ériger, c’est un bouclier social ! »

Publié le 14/09/2022

Le nouveau président du collectif Alerte !, qui fédère 34 associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, l’économiste Noam Leandri, expose ses craintes et ses attentes des politiques sociales du quinquennat. Relativement absente de la campagne présidentielle, la lutte contre la pauvreté doit redevenir une priorité, a fortiori dans le contexte de la forte hausse des prix de l’énergie et de l’inflation.

