Sobriété énergétique

Pour passer l’hiver, les collectivités invitées à participer à l’effort national

Publié le 14/09/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

CC - J.-H. Mora

Tout comme les particuliers et les entreprises, les collectivités sont invitées à participer à l'effort de sobriété qui doit permettre de réduire les risques sur le système électrique et de passer la période fatidique de l'hiver. Pour coordonner ces efforts, une nouvelle plateforme EcoWatt a été lancée par RTE. De son efficacité dépend le fait de ne pas avoir de mesures plus contraignantes, voire des coupures.

