Sécurité

« On ne peut plus attendre de réveiller le préfet pour déclencher l’alerte »

Publié le 16/09/2022 • Par Isabelle Verbaere • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

DR

FR Alert, le nouveau dispositif d’alerte des populations, n’a pas été déclenché lors de la tempête en Corse qui a fait cinq morts en août et à l’occasion des vigilances rouges aux orages et inondations sur le Gard et l’Hérault au début de ce mois. Le ministère de l’Intérieur n’a pas encore publié la doctrine d’emploi de cet outil, comme l’explique Gilles Martin consultant management des risques et gestion de crises.

