Quelle est la part des bénéficiaires de l’APA parmi les personnes âgées des départements ?

Publié le 20/09/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

Depuis 2011, le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) âgés de plus de 75 ans n'a cessé d'augmenter. Mais que représente réellement cette catégorie de personnes parmi la population totale du même âge dans chaque territoire ? (2/3)

Dans les départements de la Réunion et du Pas-de-Calais, plus du tiers des personnes âgées de 75 ans et plus bénéficient de l’ APA . A l’aide des données du ministère de la Santé datant de 2019 sur notre plateforme, nous avons cartographié la représentativité de cette catégorie de personnes en fonction du nombre total d’aînés de la même tranche d’âge et du même territoire.(1)

Pour rappel, l’APA permet aux personnes de plus de 60 ans et en perte d’autonomie, vivant chez elles ou en établissements spécialisés, de garantir le règlement des dépenses liées aux actes essentiels de la vie quotidienne. Ici, nous nous intéressons uniquement aux personnes âgées de 75 ans et plus.

En 2019, la Réunion enregistre la plus importante part des aînés de 75 ans ou plus touchant l’APA, avec 37 %. En huit ans, le département a connu une hausse de son nombre de bénéficiaires (+ 25,65 %). La Seine-Saint-Denis, elle, a recensé la meilleure évolution entre ces deux périodes avec 41,15 %, passant de 17 092 à 24 126 personnes concernées. Pourtant, ce nombre total de bénéficiaires ne représente que 29 % de l’ensemble de cette tranche d’âge du département.

Les deux territoires comptant le plus d’allocataires de l’APA âgés de 75 ans ou plus sont le Nord et les Bouches-du-Rhône avec respectivement 48 174 et 41 005 bénéficiaires. Pour le premier, cela représente une personne de cette tranche d’âge sur quatre (24,70 %), quant au second, cela représente une personne sur cinq (20,40 %).

