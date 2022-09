Accueil

A Lorient, les administrateurs territoriaux mettent le cap sur la coopération

Publié le 16/09/2022 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

Faire du manager un facilitateur pour la coopération dans les collectivités et entre ces dernières et les services déconcentrés. Cette question a été au cœur du 32e congrès des administrateurs territoriaux de France (AATF), à Lorient les 14 et 15 septembre.

