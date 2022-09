Éveiller à la transition écologique grâce au programme Watty

Education

Publié le 14/09/2022

Des collectivités éveillent les élèves au changement climatique grâce au programme Watty. Objectif : informer et apprendre les écogestes aux enfants. Au menu : ateliers en classe, outils distribués aux enfants pour permettre les bonnes pratiques à la maison, concours national.

Diminuer la température dans les salles de classe sans en expliquer les raisons et sans vulgariser les écogestes du quotidien : une aberration ? Donner à comprendre, expliquer la transition du climat et les leviers d’actions possibles participent à l’appropriation et à l’évolution des pratiques. Le programme Watty, déployé par la société Eco CO2, sensibilise aux économies d’énergie et aux enjeux du changement climatique pour tendre vers des comportements les plus responsables possibles.

Watty est labellisé par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Les élèves du premier degré en sont la cible. La collectivité locale paie 23 % du coût de la prestation car le dispositif est co-financé par les certificats d’économies d’énergie. La ...

