CVAE : la suppression étalée sur deux ans ne change pas le combat des collectivités

Fiscalité

Publié le 14/09/2022 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Même si Bruno Le Maire a décidé d’étaler la suppression de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur deux ans, les associations d’élus espèrent toujours la maintenir. Sans oublier de prévoir le coup d'après.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un coup de fil et puis c’est tout. Les représentants des élus locaux auront été prévenus par téléphone la veille de l’intervention du 12 septembre de Bruno le Maire sur LCI au cours de laquelle il a confirmé la suppression de la CVAE en deux fois, « sur 2023 et sur 2024 ». Le ministre de l’Economie et des Finances envisageait depuis la semaine dernière cet étalement, alors que la Première ministre Elisabeth Borne affirmait encore le 29 août devant les patrons du Medef vouloir la supprimer intégralement dès 2023.

La première tranche devrait porter sur la moitié du produit, soit environ quatre milliards d’euros. En étalant la suppression de la CVAE, le gouvernement cherche d’abord à se donner de l’air, notamment à cause du nouveau bouclier tarifaire sur les énergies en préparation, pourtant déjà revu à la baisse mais dont le coût risque tout de même de s’envoler cet hiver et rendre plus difficile le retour du déficit budgétaire à 5 % du PIB en 2023 : « Nous le ferons en deux fois par souci d’équilibre de nos finances publiques » a concédé Bruno Le Maire.

Le fond et la forme à revoir pour les élus locaux

En marge de la présentation du portrait financier des territoires urbains le 14 septembre (voir notre article demain 15 septembre), le co-président de la commission des Finances de France Urbaine François Rebsamen ironisait sur l’annonce gouvernementale : « Soit cette mesure n’est prise que pour alléger les finances publiques, soit nous avons été un peu entendu ». En effet, pour les collectivités, c’est loin d’être une victoire.

La décision n’a pas été prise suite aux consultations en cours avec les associations d’élus – pourtant toutes opposées à cette suppression – dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2023.

Sans un mot pour les représentants du monde local que les ministres de la Cohésion du territoire et du Budget avaient pourtant reçues ainsi que le président de la République il y a quelques jours, Bruno Le Maire a surtout voulu rassurer les entreprises : « Cette trajectoire en deux temps sera inscrite dans le budget 2023 pour que toutes les entreprises, notamment les industries auxquelles j’attache une importance vitale, aient l’assurance qu’effectivement cet impôt de production sera supprimé en 2024 . »

Cette décision a donc eu le don d’agacer les représentants des élus locaux, aussi bien sur le forme que sur le fond. Pour le premier vice-président délégué de l’AMF André Laignel, qui jure avoir « découvert avec stupéfaction dans la presse » cette annonce est, d’une part, « la trace d’une déconsidération profonde du Parlement » mais surtout « la marque de l’embarras du gouvernement face à une mesure dont les conséquences n’ont pas été pleinement anticipées ».

Même tonalité chez Intercommunalités de France : « l’étalement en deux ans de sa suppression annoncée par Bruno Le Maire est révélateur de l’ampleur de la perte de recettes que cela représente pour la nation », tacle Sébastien Martin, le président de l’association.

Ce report redonne aux associations de l’ardeur au combat

L’AMF profite de l’annonce pour marteler son opposition au principe même de suppression « d’une nécessaire contribution [des entreprises] au financement des services dont elles et leurs salariés sont bénéficiaires. Sa suppression romprait le lien fiscal, et avec lui le contrat social, qui unit localement entreprises et territoires. La disparition de la CVAE pourrait ainsi entraver l’indispensable réindustrialisation dont notre pays a besoin en réduisant tout retour économique bénéfique pour le territoire d’installations entrainant forcément des nuisances. »

L’association des grandes villes et intercommunalités France Urbaine « regrette également cette annonce, aussi dangereuse qu’injustifiée, et réitère sa totale opposition à la suppression de la CVAE ». En écho aux objections de l’AMF, François Rebsamen assure que « sans retour sur investissement, il y a un risque de voir les élus locaux se désengager du développement économique. Bruno Le Maire n’écoute que les patrons du Medef, mais leur position n’est pas du tout celle du patronat local. »

Le président d’Intercommunalités de France qui « ne demande pas la suppression de la CVAE » prévoit déjà le coup d’après : « si la suppression de la CVAE devait se confirmer, Intercommunalités de France souhaite une compensation à l’euro près et fondée sur des critères collant à la réalité du dynamisme économique des territoires. Dans ce cas, il faudrait que l’année 2023 soit l’année de référence de cette compensation car elle est plus représentative que les années de crise. »

François Rebsamen l’admet aussi à demi-mot : « 2022 va être globalement une bonne année pour la CVAE, il faut à tout prix éviter que ce soit l’année de référence » pour fixer le niveau de la compensation accordée aux collectivités au moment de sa suppression. Car si sa disparition s’annonce délicate, sa compensation va se relever très complexe, surtout si le gouvernement s’engage à préserver sa territorialisation comme l’exigent les élus locaux.