100 millions pour aider les quartiers Anru face aux défis climatiques

Rénovation urbaine

Publié le 14/09/2022 • Par Sophie Le Renard • dans : France

Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement a lancé le plan "Quartiers résilients" lors des journées de de l'Agence nationale de rénovation urbaine (Anru). Les préfets devront examiner toutes les opérations de renouvellement urbain en cours, sous le prisme des enjeux climatiques

Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement était encore un peu chez lui. Et d’ailleurs, il n’a pas boudé son plaisir de passer du temps aux journées nationales l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru), organisme qu’il a présidé de 2018 jusqu’à sa nomination en juillet 2022. Et c’est peu dire que l’un de ses premiers discours était attendu par une assemblée nombreuse.

« Nous avons besoin d’engagements renouvelés, par rapport à la question des surcoûts dus à l’inflation tant des prix des matériaux que de l’énergie, nous avons besoin d’un État fort mais qui laisse les initiatives aux collectivités locales et enfin nous avons besoin de partenaires solides face aux questions de l’alimentation, des mobilités, de la transformation écologique qui impactent ...