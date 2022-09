Emploi

Cette rentrée a été le révélateur du cruel défaut d’attractivité de la FPT. De plus en plus de métiers sont en tension : chauffeur de bus, maître nageur, secrétaire de mairie, aide-soignant, informaticien, technicien du spectacle, animateur, etc., au point de mettre en péril des services publics.

Aucune collectivité n’est épargnée. Ni aucune filière. Du social et médicosocial à l’animation et la culture, en passant par l’administratif et le technique, retentit la même plainte : « Il devient difficile de recruter. » Inquiètes de l’ampleur du phénomène, la ville et l’eurométropole de ­Strasbourg (1) ont dressé en juin un état des lieux précis des métiers les plus en tension : au total, une trentaine, parmi lesquels les ressources humaines, la comptabilité, le numérique, plusieurs profils techniques (par exemple en électro­mécanique), mais aussi les secrétaires ­médicosociales, les assistantes sociales, les agents terri­toriaux spécialisés des écoles maternelles ( Atsem ) ou les éducatrices de jeunes enfants et auxiliaires de puériculture.

Urgence à agir

« Cela concerne quasiment tous les postes », insiste ­Olivier ­Ducrocq, président de l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion de la fonction publique territoriale ( ANDCDG ). La forte hausse des offres d’emploi dans le public et le privé, attisée par la reprise économique et les nombreux départs à la retraite, a eu pour effet immédiat une concurrence massive entre les employeurs pour attirer les candidats qualifiés. Or « l’attractivité de la fonction publique territoriale est en berne », se désole le président de l’ANDCDG.

Pour certains métiers, « il y a urgence à agir », alerte ­Hélène ­Ollier, directrice adjointe du centre de ­gestion ( CDG ) de la Haute-Garonne (2), car, « quand les postes sont vacants, le service public n’est plus assuré ». Tout en haut de cette échelle de risque, le secrétaire de mairie, qui fait défaut dans nombre de communes rurales (3). Sans ce « couteau suisse », impossible de faire fonctionner une administration locale. Son « indice de criticité », indicateur mis au point par la coordination des centres de gestion d’Occitanie, est maximal au regard de l’envolée des offres d’emploi (plus de 300 en 2020 et 2021 dans cette région), des départs à la retraite (10 % de l’effectif), de l’absence de formation spécifique et du manque d’attractivité de ces fonctions exercées le plus souvent à temps partiel et faiblement rémunérées.

Inquiétant également, le déficit de diplômés de l’animation, de la petite enfance et du soin aux personnes âgées, ainsi qu’en témoigne la ville de Lyon. Là, comme à ­Strasbourg et partout en France, la crise sanitaire a fait des dégâts, épuisant le personnel resté en première ligne et empêchant l’organisation de concours, voire de formations, et donc l’embauche de recrues sur des postes de titulaires. Un constat partagé par ­Patrick ­Coroyer, président de l’Association nationale des directeurs de ­ressources humaines des territoires, qui souligne qu’un travail de fond sur les conditions de travail permet d’atténuer ces diffi­cultés. A la ville et la métropole de Nantes (4), dont il est DRH, « nous favorisons les temps complets, par exemple, pour les animateurs, en complétant l’activité périscolaire par des emplois en centre de loisirs. Il y a aussi une Atsem par classe, toujours à temps complet ».

Hémorragie

Autre secteur très affecté par la crise sanitaire, le travail social, en particulier dans la protection de l’enfance. Déjà en tension, dévalorisé par un décrochage des salaires, il a souffert d’une désaffection, qui a entraîné une « hémorragie », selon le récent rapport du Conseil économique, social et environnemental. Au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (5), « plusieurs postes d’éducateur spécialisé et d’assistant de service social sont vacants dans différentes équipes, mais il y a aussi du turn-over, une difficulté à les fidéliser », témoigne ­Claire ­Durel, directrice des RH et des dynamiques professionnelles. La raréfaction des candidats s’est conjuguée à la baisse des entrées en formation.

« Il y a une crise des vocations », observe Jean-­Baptiste de Maistre, DRH du département de la Manche (6). S’il a mené à bien un projet d’une ampleur inédite – pourvoir les quarante postes créés par sa collectivité en début d’année pour renforcer les équipes de l’action sociale –, c’est en recrutant de manière pérenne son vivier de remplaçants, qui désormais manque… Il s’inquiète de « la rareté des candidatures » et de « la concurrence au sein de la fonction publique » qui fait rage, notamment pour les postes de sage-femme et de médecin.

Sueurs froides

Car la pénurie s’est aggravée dans la filière médicale, spécifiquement sur les postes de médecin du travail. Faute de recrues, « des centres de gestion sont obligés de fermer leur service de médecine du travail », selon ­Olivier ­Ducrocq. « C’est une expertise qui est rare. Aussi nous embauchons des médecins généralistes dont nous finançons la formation pendant trois ans, sous la houlette de notre médecin du travail, ainsi que des infirmiers et, il y a environ cinq ans, nous avons multiplié par deux les rémunérations », relate ­Jérémie ­Marchand, directeur du CDG des ­Pyrénées-Atlantiques (7).

Selon lui, les centres de gestion peinent aussi à attirer les informaticiens et les juristes. Pour les premiers, seul l’apprentissage permet de pourvoir les postes au sein de sa structure. Ces experts du numérique, toujours très demandés, sont en tête de la liste des préoccupations des DRH de la plupart des collectivités. Mais comment faire, quand l’écart de salaire avec le privé est démesuré ?

La pénurie de professionnels met parfois en péril des services publics, à l’instar des transports ­scolaires et interurbains. « Leur activité s’est interrompue lors des confinements et les conducteurs sont allés voir ailleurs », résume Jean-Baptiste ­Gastinne, vice-­président chargé des mobilités et des transports de la région Normandie (8). Sur ce territoire, il manquait en juin 400 conducteurs d’autocars scolaires et, au niveau national, 8 000 au total. De quoi donner des sueurs froides aux élus régionaux.

Dans l’immédiat, « la promotion du métier, l’offre d’activités complémentaires pour favoriser les temps complets et l’augmentation des salaires de 5 % » ont, selon le vice-président normand, facilité les embauches par les employeurs privés chargés de cette mission. Mais, juste avant la rentrée, « il manquait encore 70 conducteurs dans l’Eure et le ­Calvados », déplore-t-il. En attendant que de nouvelles promotions de chauffeurs sortent de formation, « des ­professionnels passés à la maintenance et des patrons des sociétés de transport vont prendre le volant ».

Même la culture n’est pas à l’abri de la crise du recrutement. Christophe Bennet, président de la Fédération nationale des associations de directeurs des affaires culturelles, en sait quelque chose. A la faible attractivité salariale s’ajoutent, d’après lui, le travail le week-end et l’exigence croissante de ­polyvalence en raison des suppressions de postes et des restrictions budgétaires. Embaucher des ­techniciens du spectacle, ou même un directeur technique, tient de l’exercice de haute volée.