Mobilité

Publié le 23/09/2022 • Par Françoise Sigot • dans : Actualité Culture, Innovations et Territoires, Régions

L’autorité organisatrice des transports sur la métropole de Lyon et une partie du Rhône fait décorer des rames par des artistes.

[Sytral Mobilités (Rhône, métropole de Lyon, Ain, Loire) 263 communes affiliées • 1,8 million d’hab.]

Depuis l’hiver dernier, dans l’agglomération lyonnaise, prendre le bus et le tramway devient une expérience artistique. Sous l’impulsion de Sytral Mobilités, qui gère les transports en commun de la métropole de Lyon et du Rhône, deux rames de tramway et un ­trolleybus ont été habillés par des artistes membres du collectif Zoo Art Show. D’autres suivront d’ici peu.

« Nous souhaitons amplifier la place de la culture dans les transports en commun, d’abord pour donner un accès à la culture au plus grand nombre, mais aussi pour les rendre plus attrayants », explique Bruno Bernard, président de Sytral Mobilités. Pour porter cette ambition, la société a lancé l’automne dernier un marché public auquel trois collectifs d’artistes ont postulé. C’est Zoo Art Show, composé de 350 street artistes locaux et internationaux, des graffeurs, des calligraphes, des peintres, des photographes et des designers, qui a été retenu.

Processus de création

Pour chaque « covering » (revêtement), le collectif propose des maquettes soumises à la validation de l’autorité organisatrice des mobilités dans les territoires lyonnais, avant d’engager le processus de création. Pour lancer la démarche artistique, les deux partenaires ont fait le choix d’artistes de renommée internationale. Astro, reconnu pour ses illusions d’optique mêlant courbes, géométrie et calligraphie et Kongo, figure majeure de la scène française du graffiti, ont signé les deux premiers habillages de tramway.

La décoration du trolleybus a quant à elle été confiée à l’artiste local Besss. « Nous souhaitions que le public profite du talent de ces artistes reconnus. A l’avenir, nous proposerons aussi des œuvres d’artistes moins en vue pour les aider à se faire connaître », justifie Antoine Roblot, fondateur du collectif Zoo Art Show. Les rames de tramway circuleront en alternance sur quatre lignes afin de toucher le plus possible de public, tandis que le trolleybus reste attaché à une seule ligne.

Appel aux mécènes

L’objectif est de monter en puissance en habillant entre cinq et dix véhicules chaque année, en majorité des tramways. Sytral Mobilités a prévu à cet effet un budget de 80 000 euros sur quatre ans, ­correspondant à la prise en charge des frais artistiques, en l’occurrence la création, l’impression et la couverture des véhicules. Dans un second temps, le projet prévoit également la mobilisation de mécènes que le collectif ­d’artistes s’est engagé à rechercher. « Ceci fait partie de l’engagement pris par Zoo Art Show dans le cadre de sa réponse à l’appel d’offres », précise l’autorité organisatrice des mobilités lyonnaises.

En marge de cette démarche avec Zoo Art Show, Sytral Mobilités laisse également libre cours à l’expression d’artistes sur ses véhicules pour des opérations plus ponctuelles. Depuis le début du mois de mai, une rame de tramway a ainsi été entièrement décorée aux couleurs de ­Villeurbanne, capitale française de la culture.

Expositions, fresques, musique… Au-delà de la place accordée à la culture sur les véhicules, Sytral Mobilités vient d’engager, à Lyon, un plan de rénovation de quatre stations de métro de la ligne A en faisant appel à des artistes pour les décorer. Des expositions seront par ailleurs organisées dans certaines autres stations. L’autorité organisatrice des transports en commun a également sollicité deux artistes lyonnais pour réaliser une fresque à la station de tramway de la gare de Perrache en appui à un dispositif expérimental de guidage des piétons. Enfin, pour la première fois cette année, elle a diffusé de la musique dans ses transports en commun durant toute la journée du 21 juin.

Calendrier d’installation Les œuvres sont installées pour 3 ans, d’où le choix d’impression d’adhésifs plutôt que la peinture, car plus durables.

Contact : Sytral, contact@sytral.fr