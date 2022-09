Carole Delga : « On attend des réponses sur les moyens budgétaires des régions »

Interview

Publié le 14/09/2022 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

A la veille du Congrès de Régions de France à Vichy les 15 et 16 septembre, la présidente de l'association Carole Delga présente les principaux chantiers à venir des régions et veut des garanties financières de l'Etat pour pouvoir les réaliser.

En juillet dernier, vous étiez reçus à Matignon pour fixer une feuille de route commune. Est-ce que ce rendez-vous signifie que les relations entre les régions et le gouvernement sont au beau fixe ?

Disons que nous avons eu une réunion le 20 juillet avec la Première ministre et on a décidé d’ouvrir quatre chantiers : l’emploi et la formation, la transition écologique, les mobilités et la réindustrialisation. On a la volonté de trouver des solutions aux problématiques et aux désespoirs des Françaises et des Français qui s’expriment sur de nombreux sujets.

Qu’allez-vous demander au gouvernement à l’occasion de votre Congrès à Vichy les 15 et 16 septembre prochain ?

On attend des réponses sur la question de nos moyens budgétaires. On veut avoir la confirmation que ...