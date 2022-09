Des trajets rapides grâce au téléphérique enjambant le fleuve

Mobilité

Publié le 23/09/2022 • Par Nathalie Arensonas • dans : Innovations et Territoires

A Toulouse, une nouvelle offre de mobilité permet de relier le campus de médecine, l’Oncopôle et le CHU en dix minutes.

Chiffres-clés Débit : le téléphérique, long de 3 kilomètres, peut transporter 1 500 voyageurs par heure et par sens, avec une cabine toutes les 1,5 minute. Il réalise actuellement 7 000 à 7 500 voyages par jour.

Après le bus, le métro ou le tramway, un nouveau moyen de transport collectif se développe en France : le téléphérique urbain. Sans visées touristiques, comme à Grenoble, et les déboires techniques de celui de la rade de Brest construit par Bouygues espèrent les élus toulousains pour le leur. Objectif : transporter les habitants sur leurs trajets du quotidien et redonner vie au site d’AZF détruit par une explosion en 2001. ­Philippe ­Douste-Blazy, alors maire de ­Toulouse, avait décidé d’y installer un centre universitaire sur le cancer, l’Oncopôle.

Quinze télécabines

Le téléphérique permettant de relier l’Oncopôle au CHU et au campus de médecine s’est élancé mi-mai dans le ciel de la Ville rose. Il a accueilli 60 000 passagers le week-end de son inauguration. Quinze grosses télécabines gris métallisé peuvent emporter, chacune, 34 passagers, et proposent 20 assises.

Téléo, c’est son nom, survole la ­Garonne à 100 mètres d’altitude et enjambe une colline pour relier trois pôles scientifiques séparés de trois kilomètres. Et ce, en dix minutes, contre une demi-heure en voiture, selon l’autorité des transports de la métropole, ­Tisséo.

Accessible avec un ticket ou un abonnement de transport urbain, le téléphérique est connecté à la ligne B du métro, à plusieurs lignes de bus, des parkings relais et des parcs à vélos. « Les trois quarts des usagers du Téléo sont en correspondance avec le métro, indique ­Jean-Michel ­Lattes, troisième adjoint au maire de ­Toulouse et président de ­Tisséo ­Ingénierie. Il permet d’alléger le périphérique toulousain et de fluidifier les déplacements entre l’est et l’ouest de la métropole. »

Le système, conçu par un groupement piloté par Poma (connu pour ses remontées mécaniques dans les stations de ski), fonctionne avec trois câbles (deux porteurs, un tracteur) afin d’améliorer la stabilité des cabines et de réduire les ­vibrations. « Vous n’entendrez pas de bruit de moteur à bord, seulement le roulement des cabines sur les galets de ligne », lit-on sur le site dédié. Coût de ­Téléo : 40 millions d’euros­, « le prix d’une ligne de bus à haut niveau de service, compare ­Jean-Michel ­Lattes. Mais avec une prise au sol minime ». Mais un encombrement du ciel ­parfois difficile à négocier avec les riverains…

Loin des fenêtres

Cinq pylônes sur trois kilomètres, « au lieu de 20 pour un téléphérique classique, ce qui réduit l’impact sur l’environnement », insiste ­Jean-Michel ­Lattes. Car la pollution visuelle ou sonore est surveillée comme le lait sur le feu lorsqu’un projet de téléphérique tente de tirer ses câbles dans la ville. Les élus écologistes de Lyon en ont récemment fait les frais. Ceux du ­Val-de-Marne, où un téléphérique est en projet entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, ont dû faire des concessions.

Pour réussir à s’imposer, il a fallu s’adapter pour que Téléo s’éloigne des fenêtres des immeubles. Le lycée près duquel le terminus du téléphérique était prévu a catégoriquement refusé de voir ses salles de classe survolées par les cabines de ­Pininfarina, le designer. Pour éviter que téléphérique soit celui de la discorde, les élus toulousains ont dû composer avec ses détracteurs. ­Ceux de ­Bordeaux, Créteil et Nice nourrissent aussi des projets de téléphérique.

Contact : Tisséo Ingénierie, 05.61.14.48.50.

A Lyon, Touche pas à mon ciel gagne son combat L’autorité organisatrice des transports de l’agglomération lyonnaise, Sytral ­Mobilités, a annoncé mi-mai que le téléphérique, prévu entre Lyon et Francheville, ne verrait pas le jour. Les élus écologistes de la métropole, qui portaient le projet depuis 2020, ont pris la décision à l’issue d’un référendum qui a vu 95 % des votants s’y opposer. « Les conditions ne sont donc pas réunies pour réaliser ce projet », a réagi ­Bruno ­Bernard, président du Sytral et du Grand Lyon. Les détracteurs évoquaient la pollution visuelle des télé­cabines et des pylônes, et redoutaient une pollution sonore. Une forte opposition menée par la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, Véronique Sarselli, s’était structurée autour du collectif Touche pas à mon ciel. Etant donné que l’ouest lyonnais manque de ligne forte de transport en commun, le Sytral a décidé de lancer un autre projet : un tramway express. En partie souterrain, cette fois.