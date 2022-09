COMMANDE PUBLIQUE

Surcoûts dans les marchés publics (7/7) : opter pour des solutions légales hors imprévision

En raison de la hausse des coûts des matières premières, les acheteurs sont confrontés à des réclamations de revalorisation des prix de leurs marchés. Avec cette septième et dernière analyse de notre série consacrée à ces problématiques, Jérôme Michon, président de l’Institut de la commande publique et professeur en droit des marchés publics et privés, présente les solutions, hors théorie de l'imprévision, qui s'offrent aux acheteurs pour répondre à ces demandes.

Jérôme Michon Professeur en droit des marchés publics et privés à l’Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie ; président de l’Institut de la commande publique