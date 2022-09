Accueil

Commande publique : de nouvelles collectivités affûtent leur Spaser

Publié le 13/09/2022

calypso77 / adobestock.com

Avec l’abaissement du seuil à partir duquel le SPASER (schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables) devient obligatoire, les collectivités retardataires et nouvelles élèves assujetties se lancent dans la concertation pour boucler leur schéma au plus vite.