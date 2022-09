Des procurations de vote simplifiées, mais pas plébiscitées

Elections

Publié le 14/09/2022

Une étude de l’Insee publiée le 25 août 2022 revient sur l’utilisation de la procédure de procuration durant l’élection présidentielle et les élections législatives du début de l’année.

L’Insee, qui gère depuis 2019 le répertoire électoral unique (1), a profité de l’été pour publier des statistiques sur l’utilisation des procurations durant les élections qui ont émaillé 2022 (la présidentielle en avril et les législatives en juin). Selon l’étude publiée le 25 août, près de 3,3 millions d’électeurs ont établi une procuration pour au moins un tour de scrutin en 2022, soit 6,7 % des électeurs inscrits en France sur une liste électorale communale principale ou à l’étranger sur une liste électorale consulaire.

L’Insee observe notamment que les jeunes utilisent ce procédé de vote plus souvent que la moyenne : ainsi, 10 % des 18-29 ans ont établi au moins une procuration et plus de la moitié ont désigné un mandataire âgé de 50 à 69 ans pour voter à leur place.

Absence d’évolution

Le gouvernement avait entrepris de simplifier les procurations, afin de lutter (certes à la marge) contre l’abstention. Et force est de constater que le recours à cette procédure n’a pas évolué.

En 2017, toujours selon l’­Insee, 2,7 millions d’inscrits ont fait une demande de procuration pour au moins un tour de l’élection présidentielle et 1,4 million pour au moins un tour des élections législatives. Plusieurs mesures avaient pourtant été prises pour les scrutins de 2022. Le décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 avait notamment apporté la faculté, pour les autorités habilitées (officiers et agents de police ­judiciaire) d’établir les procurations dans des lieux accueillant du public. Ce texte supprimait aussi la nécessité de produire un justificatif attestant de l’impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin afin de bénéficier du droit de vote par procuration. Mais cela n’a pas suffi.

Des nouveautés bienvenues

L’Insee constate toutefois que ­certaines nouveautés ont bel et bien eu du succès auprès des électeurs. Sept mandants sur dix ont établi leur procuration sur internet, en passant par le site « maprocuration.gouv.fr ». Chez les 18-39 ans, l’utilisation de cette procédure en ligne monte à 80 % des mandants.

Autre succès : la possibilité, ouverte au 1er janvier 2022, de désigner un mandataire inscrit dans une commune différente de celle du mandant – 13 % des électeurs ayant donné ­procuration l’ont utilisée. Alors, certes, ces mesures n’ont pas (ou peu) permis de lutter contre l’abstention, mais elles auront au moins simplifié la vie des électeurs intéressés.