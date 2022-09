En dix ans, presque l’intégralité des taxes foncières sur le bâti ont augmenté

Indicateurs

Réévaluée chaque année, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) permet de renflouer les caisses des communes. Mais dans quelles municipalités cet impôt a augmenté le plus entre 2010 et 2020 ? (1/2)

Entre 2010 et 2020, le constat est sans équivoque, les taxes foncières sur le bâti, ramenées à la personne physique et morale, ont augmenté dans pratiquement toutes les communes. Au total : 95% des municipalités sont concernées, soit 32 976 sur 34 812, sans qu’on puisse déterminer précisément la part d’augmentation qui procède d’un choix local de celle issue de la revalorisation forfaitaire des bases votée en PLF chaque année, mais automatique depuis 2018 (1). À titre d’exemple, cette revalorisation a été de 3,4 % cette année et pourrait atteindre 6,8 % en 2023.

Si cet impôt par personne physique et morale a donc augmenté sur l’ensemble du territoire, il n’a pas évolué de la même manière dans toutes les collectivités.

Grâce aux données de la Direction générale des collectivités locales (DGCL), le service Open Data de la Gazette des communes a classé selon leur strate les communes ayant les plus grosses augmentations entre ces deux périodes.

Parmi les villes de plus de 100 000 habitants, Paris (75) se retrouve en haut du podium avec une augmentation avoisinant les 92 %, passant d’une taxation foncière sur la bâti de 251 à 482 euros. Derrière, suivent Lille (59), Clermont-Ferrand (63) et Villeurbanne (69) recensant une hausse allant de 41 à 47 % en dix ans. Quant à Grenoble, ville de cette strate avec la plus importante TFPB en 2020, cet impôt fiscal représente 566 euros par personne morale et physique après un saut de 24 % comparé à 2010.

À l’échelle des communes de 5 000 à 19 999 habitants, l’évolution est presque dix fois plus importante. Notamment pour Saint-Alban (31), où les personnes physiques et morales ont encaissé une hausse culminant les 841%, soit le passage d’un impôt de 12,73 à 119,80 euros. Plus au Nord dans la Manche (50), La Hague, portée par ses activités atomiques, recense la seconde plus importante évolution de cette strate, cette fois-ci avec des montants finaux plus importants encore. Passant de 229 euros en 2010 à 1 490 euros en 2020, la taxe foncière sur les propriétés bâties du territoire a augmenté de 550 %.

Si nous nous attardons sur les plus petites collectivités, le taux d’évolution de la TFPB peut surprendre atteignant des pourcentages records. Cela s’explique par un impôt foncier de départ très faible – voire quasi-nul, alors que celui-ci augmente considérablement en 2020. Par exemple, la taxe foncière sur le bâti du village de Sainte-Croix (24) est passée de 0,03 à 179,24 euros par habitant, soit un accroissement de 597 366%.

