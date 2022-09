En location-gérance, mutualisée, associative… l’épicerie de village change de visage

Développement local

Publié le 22/09/2022 • Par Frédéric Ville • dans : Innovations et Territoires

La disparition de l’épicerie du village, souvent le dernier commerce, est toujours vécue comme une catastrophe par les habitants… et les élus. Des professionnels, des élus et des associations ont décidé d’agir. Si l’épicerie classique multiservice a encore ses adeptes, d’autres modèles essaiment, qui favorisent les produits en circuit court.

Chiffres-clés 20 millions de citoyens n’ont pas accès aux services d’hyperproximité de première nécessité. A la campagne, la distance moyenne pour aller faire ses courses est de 24 kilomètres aller-retour. (source : Bouge ton coq, 2021).

Selon l’­Insee, 59 % des villages n’ont plus de commerce. Quand le dernier épicier s’en va, les communes rachètent souvent, ou même préemptent, les murs, voire le fonds de commerce, réaménagent les lieux, le mettent aux normes, puis le louent à prix modique à un gérant, qu’elles ont démarché et sélectionné, avec ou sans droit au bail. Parfois, elles louent un logement au-­dessus du commerce. Les loyers remboursent l’emprunt contracté pour l’achat des murs et les travaux, mais pas toujours.

La reprise par la commune de ­Mazeray (973 hab., Charente-­Maritime) de son unique commerce, l’épicerie qui avait été tenue par un couple durant huit ans, n’est donc pas un cas isolé, mais la mobilisation collective y a été remarquable : « On a créé une commission “épicerie” fin août 2021. Sur cinq repreneurs potentiels, un seul originaire de la commune était en adéquation avec nos valeurs, relate le maire, ­Sylvain ­Marchal. Nous avons racheté le fonds pour 60 000 euros. L’épicière nous paie une location-gérance de 824 euros mensuels, plus une ­redevance annuelle proportionnelle au chiffre d’affaires. »

Le multiservice est devenu la règle d’or de ces épiceries, comme dans le commerce de Mazeray, qui propose des produits d’épicerie, des consommations de bar, des huîtres le dimanche matin, des animations, un guichet de la ­Française des jeux et, bientôt, un distributeur d’argent liquide, de la restauration simple ainsi que des repas destinés aux randonneurs du chemin de Saint-­Jacques de ­Compostelle.

Intégration dans un pôle multiservice

La plupart des mairies et des associations font travailler leur épicerie, comme à ­Mazeray, qui fait appel à la sienne pour les trois cantines géres par le ­Syndicat ­intercommunal à vocation scolaire, les cérémonies et les fêtes. A ­Blennes (548 hab.) et à ­Villecerf (719 hab.), en Seine-et-­Marne, un nouveau petit marché ­hebdomadaire favorise la ­fréquentation des épiceries. L’inté­gration dans un pôle multiservice regroupant des professionnels de santé, une crèche et des logements ­attirera aussi.

Certaines chambres de commerce et d’industrie, par exemple, en Seine-et-Marne, accompagnent les communes sur la faisabilité du projet et le choix du gérant le plus viable, quitte parfois à dissuader l’élu qui voudrait livrer un bâtiment « clé en main ». « Cette stratégie est vouée à l’échec, il vaut mieux, au contraire, prévoir des aménagements modulables et faire appel au bénévolat, comme à ­Blennes, où des habitants ont fabriqué le bar et l’enseigne, entre autres, pour moins de 20 000 euros », assure ­Antoine ­Carducci, chargé de mission à la CCI de Seine-et-Marne. Quelquefois, les départements ou les régions contribuent au projet : l’Ile-de-France octroie 50 % de ­subvention aux communes pour le rachat des murs et 30 % aux porteurs de projet pour l’achat du matériel.

Des ouvertures en franchise

Si l’exode urbain ici ou là « donne un objectif de réimplantation d’épiceries », selon ­­Antoine ­Carducci, il faut parfois renoncer au modèle classique, non rentable. Ainsi, une dizaine de magasins ­Comptoir de campagne se sont implantés depuis 2016 dans la région du Forez (­Loire) ou sont en projet. Pour réaliser des économies d’échelle, ils mutualisent leurs achats auprès des producteurs, les ouvertures de comptoirs étant synchronisées par grappe de cinq à six.

Ils s’appuient sur un solide multiservice visant la qualité et porteur de lien social : des produits locaux en circuit court (rayon de 150 kilomètres) à 80 %, des services de proximité (La Poste, transports en commun, cordonnerie, pressing, gaz, colis, presse, retrait d’argent, etc.), de la petite restauration, une salle attenante qui accueille des professionnels (coiffeur, assureur, ostéopathe, banquier, notamment), un lieu d’animation… « On détermine, avec les communes et les intercos, le potentiel du lieu », précise ­Virginie ­Hils, fondatrice et présidente de Comptoir de campagne. Depuis peu, il est possible d’en ouvrir en franchise, avec mise à disposition d’approvisionneurs locaux.

Une plateforme de gestion

Autre option qui diffère du modèle habituel : les épiceries associatives ou coopératives, nées dans les années 2000, en ­particulier en Anjou. Comme les classiques, voire davantage, elles sont soutenues par les mairies. Elles vendent souvent des produits locaux puisqu’elles ne cherchent pas à faire des marges, au moins pour les associatives.

A ­Challain-la-­Potherie (800 hab., Maine-et-­Loire), l’épicerie associative, ouverte en 2014, fonctionne avec une vingtaine de bénévoles, dont l’engagement couvre l’équivalent d’un emploi à temps plein (ETP), et avec quatre ETP rémunérés, dont un aidé par l’Etat. « Avec 400 000 euros de chiffre d’affaires, on est à peine à l’équilibre », confie le trésorier, ­Jacques Sart. Le commerce s’est néanmoins lancé dans des tournées de livraison pour deux communes de 400 habitants.

Depuis 2016, le concept associatif va plus loin avec le réseau ­Monépi, qui compte 100 épiceries participatives en France et 190 en projet (lire ci-dessus). « Les Epis sont portés par des familles bénévoles regroupées en associations alimentées à 75 % par des producteurs bios et de qualité, situés à moins de 15 kilomètres et choisis par les adhérents, à prix de gros et sans marge », explique Alain ­Poullot, cofondateur et président de Monépi. Les frais du local sont couverts par les adhésions. Chacun tient l’épicerie deux heures par mois, ce qui évite d’embau­cher. Une plateforme informatique, financée par les plus gros producteurs, gère planning, produits, commandes, adhésions et comptabilité. ­Efficace !