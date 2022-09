Santé : bientôt plus de poids pour les collectivités ?

Publié le 13/09/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La place des collectivités dans les politiques publiques de santé, réclamée par nombre d'entre elles, pourrait évoluer, si l'on en croit les déclarations de la nouvelle ministre de l'Organisation territoriale et des professions de santé aux derniers états généraux de la santé en régions.

« La volonté de l’Etat est aujourd’hui d’ancrer davantage les politiques publiques de santé dans le cadre des collectivités », a déclaré Agnès Firmin le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des professions de santé, lors des sixièmes états généraux de la santé en régions, le 8 septembre à Reims. Selon elle, la construction du système de santé de demain se fera « à partir du terrain » et « dans une logique de confiance, de coopération et de subsidiarité ».

La ministre venue pour « bénéficier de l’expérience », de la « créativité » et de la connaissance des besoins des participants, a indiqué que des « cadres un peu plus souples » seraient créés, mais elle n’a pas été plus précise sur la manière dont les collectivités pourraient être ...