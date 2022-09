A la Fête de l’Huma, la fonction publique territoriale en mode combat

Fonction publique

Publié le 13/09/2022 • Par Pablo Aiquel • dans : France, Toute l'actu RH

A la Fête de l’Humanité, de nombreux agents de la FPT, actifs ou retraités, ont participé à un débat sur l’avenir de la FPT faisant ressortir les multiples exigences portées par les fonctionnaires, à la veille d’élections professionnelles importantes et au lendemain d’une crise sanitaire qui a peut-être rebattu les cartes.

Attractivité des métiers en berne – faute d’une évolution de la rémunération –, difficultés pour aller en formation – faute de remplaçants –, manque de reconnaissance, alors que les compétences et les exigences ont évolué : le débat sur la fonction publique territoriale, en ouverture du Forum social, le chapiteau de la CGT à la Fête de l’Humanité, vendredi 9 septembre dans l’Essonne, a permis de mettre sur la table nombre de problématiques, malgré l’absence d’un représentant du gouvernement, excusé au dernier moment.

Dans le public, plus d’une centaine de personnes, plusieurs agents territoriaux, actifs ou retraités, ont pris la parole pour exprimer leur attachement au service public et leur engagement : « Il n’y a pas que des tire-au-flanc dans la FPT, il y en a beaucoup qui y sont pour l’engagement. Les missions évoluent, les compétences aussi, on n’a pas toujours le même métier », assure dans la salle une agente d’un service de l’habitat, qui témoigne de son passage d’un département vers une interco, fermement applaudie.

La FPT a changé de monde après la crise sanitaire

Mais, alors, comment les invités voient-ils la fonction publique territoriale évoluer dans ce XXIe siècle ?

« Une certitude, la fonction publique territoriale sera encore plus importante qu’elle ne l’est depuis 1984. Les transformations, les expertises métier, l’évolution de la relation interco-ville vont dans ce sens. La crise sanitaire a fait changer de monde la FPT, ce n’est plus une variable d’ajustement, il fallait en avoir et en nombre, c’est un nouvel état d’esprit. Les fonctionnaires territoriaux vont devoir avoir des exigences par rapport à ça », explique Yohann Nédélec, vice-président de Brest métropole et délégué régional du CNFPT.

« Pour nous, la fonction publique territoriale au XXIe siècle est une fonction publique avec un statut, avec plus de protection des agents et des moyens financiers pour développer les capacités. Nous avons besoin de réfléchir à des solutions pour l’énergie, donc besoin de moyens et de personnel, afin d’améliorer les conditions de travail », souligne pour sa part Natacha Pommet, secrétaire générale de la CGT Services publics, insistant sur le fait qu’il faut « plus de formation, afin de lutter contre la perte de sens dans les métiers. Il faut revenir au statut et aux missions qui ont un sens et ne répondent pas à des objectifs de rentabilité. Aujourd’hui, les fonctionnaires démissionnent car les conditions de travail se dégradent et ils ressentent une perte de sens dans leurs métiers ».

La lutte contre l’extrême-droite

Pour le sociologue Willy Pelletier, coauteur avec Julie Gervais de « La Valeur du service public », l’évolution de la fonction publique territoriale se joue à plusieurs niveaux : « Un premier niveau, les directions ne doivent pas être composées par des managers formés dans les business schools, qui vont et viennent entre le secteur privé et le secteur public à un rythme effréné, de sorte qu’ils importent dans le public le fonctionnement du privé, en cassant ce qui fonctionne bien dans le service public », assure-t-il.

« Sur un deuxième niveau : pour lutter contre le vote Le Pen, seule l’action sociale de proximité, les infrastructures qui permettent des relations sociales, d’aide, bref, la FPT, peut empêcher la concurrence des pauvres contre des plus pauvres qu’eux, dont se nourrit le vote Le Pen. »

Et de poursuivre : « Un vaste plan de réembauche et de revalorisation salariale est une question de civilisation. Il se joue davantage que l’avenir de la fonction publique territoriale, une civilisation de l’égalité. Ou par conséquent une civilisation du chacun seul, sauve qui peut général, dont la générale se nomme Le Pen », affirme Willy Pelletier.

Alliance agents-usagers

Le sociologue picard en appelle à « une nouvelle alliance » entre les agents et les usagers de la fonction publique territoriale, afin de définir, avec des universitaires, les besoins de services publics. « Et alors le vote Le Pen reculera, à travers une gouvernance par les besoins » (plutôt que par les moyens).

Enfin, Willy Pelletier évoque un troisième niveau, en interne, « le collectivités doivent remobiliser les agents, dont on casse le moral aujourd’hui. Ils doivent être davantage associés à la définition de leur tâche et doivent donc déhiérarchiser les services publics ».

Un rôle, celui de la lutte contre les inégalités et contre l’extrême droite notamment, qui convainc beaucoup les participants à la Fête de l’Humanité et les motive pour les prochaines élections professionnelles.